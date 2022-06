Borra de una vez de tu mente estos mitos sobre alimentación

Ningún alimento, per se, tiene la capacidad de engordar o adelgazar. No obstante, en el mundo de la nutrición ronda muchísimos mitos que, de tanto repetirse, la gente acaba pensando que son ciertos cuando no es así. Es frecuente creer, por ejemplo, que "la pasta engorda”, que "la verdura adelgaza", que "la leche aumenta las mucosidades", que "el arroz estriñe", o que no se puede comer fécula (patata) con proteína al mismo tiempo. ¡Es el momento de borrar estos mitos de tu mente!

Muchas personas piensan que, para no engordar o dificultar la digestión, la fruta deben consumirla antes de comer, y no como postre. “La fruta es fruta y es buena a todas horas, especialmente si comiendo fruta eliminamos de nuestra dieta otros productos menos saludables como helados o postres dulces. Una dieta equilibrada debe incluir al menos tres piezas de fruta al día, así cubriríamos parte de nuestras necesidades diarias en vitaminas y minerales”, remarca María Ayuso Portaluppi, dietista-nutricionista del Centro de Quirónprevención de Vélez-Málaga.

Eso sí, si hay algo que tener claro es que la única ventaja de comer fruta antes de las comidas es que incrementa la saciedad y, si nuestro objetivo es adelgazar, entonces quizás debamos comer menos cantidad. Esto sí que es cierto, apunta esta especialista de Quirónprevención, compañía de prevención de riesgos laborales de Quirónsalud que acaba de poner en marcha un nuevo proyecto de medicina preventiva y prestación sanitaria a particulares, que arranca con un piloto en cuatro centros de toda España (uno de ellos el de Vélez-Malaga) con la idea de ofrecer asesoramiento en diferentes especialidades, entre ellas Nutrición y Dietética.

El plan blanco engorda: ¿de verdad?

Por otro lado, resalta que muchos consideran que el pan engorda y lo eliminan directamente de su dieta si quieren adelgazar.

Sin embargo, si elegimos un pan de calidad y nos enfocamos en sus componentes y no solo en las calorías que aporta, nos daremos cuenta que contiene poca grasa, nos aporta energía y tiene un efecto saciante, aporta vitaminas hidrosolubles del grupo B y numerosos minerales, como el calcio, fósforo, magnesio y potasio.

“Tanto el formato integral como el pan blanco aportan las mismas calorías”, zanja la dietista-nutricionista. Ahora bien, sí destaca que recomienda el pan integral ya que aporta tres veces más fibra que el pan blanco y tiene un menor índice glucémico, de forma que aumenta la sensación de saciedad y ayuda a regular el tránsito intestinal.

“Eliminar absolutamente de la dieta el pan, o generalizando, los hidratos de carbono, sería un error. Pero es evidente que, sí lo que se pretende es bajar de peso, lo recomendable es reducir o controlar su ingesta. Todo depende del nuestro gasto energético, es decir, de la práctica de ejercicio físico. Por otro lado, es importante tener en cuenta con qué acompañamos el pan, si es que lo comemos en bocadillo ya que no es lo mismo un bocadillo de aguacate y queso fresco, que uno de mortadela o de calamares con mahonesa”, advierte.

Los productos light que no adelgazan

Pero sin duda, a juicio de esta especialista en Nutrición, uno de los mitos más extendidos es de los productos light, que se promocionan como ‘saludables’, productos para adelgazar o totalmente libres de grasas, cuando esto no es así.

“Debemos aprender que significa que un producto lleve un rótulo ‘light’. La ley fija que se puede etiquetar un producto como tal si contiene menos del 30% de calorías que el producto similar (el original, por así decirlo). Esto no quiere decir que no engorde, quiere decir que contiene menos grasa. En ningún caso, nos da permiso a comer más cantidad porque no engorde. Más fundamental que la cantidad de grasa, sería fijarnos en la calidad de la grasa que consumimos”, avisa la especialista de Quirónprevención, cuyos centros pasan ahora a formar parte de la red asistencial de hospitales y centros sanitarios de Quirónsalud, apostando por el concepto One Health y eliminando la frontera entre la salud laboral y personal.

Cuánta agua necesitamos al día

Otra idea bastante extendida es la de que es necesario beber tres litros de agua al día, algo que niega con rotundidad, al señalar que es la sed un mecanismo natural del cuerpo que nos indica cuándo necesitamos hidratarnos: “Esta nos indica cuándo y cuánto hay que beber. Tenemos que beber el agua que necesitemos, que puede ser más o menos esos 2 litros, pero no es igual para todos, dependerá del peso, de la actividad física, de la propia morfología, e incluso el medioambiente. Tampoco será igual cada día, puede variar en función de la actividad del día y de nuestra dieta”. Aquí, María Ayuso rechaza igualmente el mito de que es mejor no beber agua durante las comidas y afirma que el agua es fundamental en nuestra dieta, siendo la única diferencia si la consumimos antes de las comidas que nos saciará y luego no tendremos tanta hambre.

“El aumento de peso se produce cuando ingerimos más energía de la que nuestro organismo necesita o gasta. Y este exceso de energía se produce por un alto consumo de alimentos ultraprocesados o por no saber la frecuencia con la que debemos tomar ciertos alimentos.

En función de la estatura, de la edad, del sexo, de la actividad física, y del momento vital de cada persona, esta necesita consumir más o menos calorías que le aporten la energía indispensable para vivir, es por eso que la dieta a seguir siempre debe ser personalizada”, añade la especialista de Quirónprevención.