Los oncólogos plantean ampliar el uso de telemedicina en sus consultas

Todo el mundo hablaba de telemedicina, pero hasta la llegada de la pandemia realmente pocas especialidades médicas hacían un uso real de la misma. Era el caso de la Oncología. Según datos de Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), un 45% de sus especialistas no había utilizado nunca la telemedicina antes de marzo de 2020. Otro 45% solo lo hizo puntualmente. Y entonces todo cambió, sobre todo teniendo en cuenta que la atención al paciente oncológico era una prioridad, pero estos también eran un grupo de riesgo para hacer visitas a hospitales. Pasado un año, los oncólogos se plantean qué es lo que han aprendido y cómo pueden incorporar definitivamente la telemedicina en sus consultas, más allá de la situación de emergencia.

Para ello Pierre Fabre ha celebrado el webinar ‘Telemedicina y Cáncer’. Una de las primeras preguntas es cuándo es útil la telemedicina y cuando sigue siendo necesaria la presencialidad. Durante la pandemia se tomó la decisión de adecuarla a las revisiones, pero los expertos y los propios pacientes se plantean si es posible ampliar su uso. Sergio Vázquez, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo) dejaba clara cuál es la principal línea roja. “La telemedicina nunca es apta para dar malas noticias”. Pero quizás sí pueda ampliarse para “revisiones, o resultados sencillos, tratamientos que ya son tolerados, etc., aunque siempre es necesario alternar visitas presenciales con no presenciales, para no perder el contacto con el paciente”.

De hecho, desde SEOM también se ha preguntado a pacientes y profesionales sobre cuál debe ser el futuro de la telemedicina. Ofrecía los resultados de esta encuesta Carmen Beato, oncóloga médica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz). “Los pacientes piensan que los tratamientos orales y las primeras visitas también se pueden hacer por telemedicina”. Si bien los expertos creen que una primera visita online quizás fuera más compleja, sí apuestan por ampliar el grupo de pacientes que podrían atender a distancia. “Casos de consejo genético, indicaciones para los efectos secundarios de los tratamientos o seguimiento de los largos supervivientes, serían un buen target”, remarcaba la experta.

Lo que quedaba claro en este encuentro era que la telemedicina no sirve para todas las visitas, ni para todos los pacientes. “Mejora el acceso al médico en situaciones complicadas, pero tiene sus limitaciones. No hay que olvidar que hay pacientes que no están preparados o no tiene la tecnología”, señalaba por su parte Margarita Majem, oncóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Y es que otro de los retos de la teleoncología es establecerse sin causar una brecha de inequidad entre sus pacientes. Establecer la teleoncología pasa por asentar una base legal y jurídica. Pero actualmente no existe una ley que regule la telemedicina. Es una necesidad urgente para dar seguridad a pacientes y especialistas. Aunque esta no es la única carencia. Los oncólogos tampoco cuentan con equipos suficientes para avanzar en estas herramientas. Según la SEOM, en España el 99% de los oncólogos ha utilizado la lamada telefónica durante la crisis sanitaria, y solo un 14% optó por la videollamada.