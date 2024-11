Adiós a los calcetines para dormir: un enfermero revela los perjuicios que puede causarte esta práctica

Cada uno tiene sus propias manías a la hora de conciliar el sueño. Algunos necesitan oscuridad absoluta, otros requieren acostarse en una postura concreta y, ahora que se aproxima el invierno, hay quien no puede dormir sin sus calcetines de confianza. Incluso muchas personas poseen sus "calcetines de dormir" a conjunto con su pijama. Esta prenda confiere, junto al edredón o las mantas, un cortafuegos adicional contra el frío propio de la época, pero ¿de verdad dormir con calcetines es una práctica recomendable?

El enfermero Jorge Ángel Heras, aborda esta cuestión en una de sus últimas publicaciones en TikTok (@enfermerojorgeangel, con más de 6 millones de seguidores). El popular creador de contenido, que combina humor e información útil en sus vídeos, se pregunta si es mejor dormir con caletines o sin ellos, para lo que a priori existe una clara respuesta.

Un foco de hongos, bacterias y ácaros

Jorge Ángel explica que dormir con calcetines acarrea numerosos perjuicios para nuestros pies. Esto se debe a que la piel transpira menos y aumenta la humedad, la cual es "un caldo de cultivo perfecto para hongos, bacterías y ácaros", indica el experto.

Por otro lado, dormir con calcetines hará que nos suden más los pies, algo que puede ser contraproducente, ya que cuando este sudor se seque los pies quedarán más fríos. Asimismo, esta práctica incrementa el mal olor que podría extenderse a las sábanas y el resto de la ropa de cama.

Algunas excepciones

Si bien este enfermero afirma que es mejor dormir sin calcetines, reconoce que algunas personas podrían necesitarlos por diversas razones. "Hay quien tiene los pies muy fríos por genética, problemas de circulación, diabetes y entonces los calcetines les pueden ayudar", aclara el experto.

En estos casos, Jorge Ángel recomienda elegir tejidos naturales como el algodón o el hilo, ya que estos transpiran mucho mejor, así como intentar que no queden demasiado apretados en la zona de la costura para evitar problemas de circulación. De esta forma, es posible garantizar un descanso óptimo sin riesgo de perjuicio.

"Con calcetines aunque haga 30 grados", prefieren los usuarios

El vídeo ha despertado un intenso debate entre los comentarios a la publicación, donde se atisban las tendencias y preferencias de los internautas. "Qué dentera dormir con caletines", reconocen de un extremo; mientras otros confiensan que duermen "con calcetines, aunque haga 30 grados por la noche en verano". En el término medio hay quien también bromea: "duermo con calcetines y me despierto sin uno" o "me pongo mis patucos de lana hasta que entro en calor y luego me los quito", podemos leer entre las reacciones.