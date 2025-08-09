Estos tres problemas del cuero cabelludo se agravan en verano

Las temperaturas suben y el pelo es una de las preocupaciones porque requiere un cuidado más especial. El cuero cabelludo es esencial para tener una melena saludable y no sufrir los problemas más comunes de la temporada: dermatitis, caspa y psoriasis. Esto se debe al entrar el cabello en contacto con algunos factores como el cloro, el calor, la humedad o la exposición al sol. El cuero cabelludo es una estructura compleja que está formada por varias capas incluyendo la epidermis, dermis e hipodermis. Su función principal es proteger el cráneo y actuar como soporte para el crecimiento del cabello.

Qué es la caspa

La caspa es un problema muy común que puede estar causada por el hongo Pityrosporum ovale, alteraciones hormonales, estrés o el uso de algunos champús que pueden provocar la alteración del cuero cabelludo. Los síntomas más habituales son la presencia de escamas blancas, un picor leve y, en algunas ocasiones, irritación. No se trata de un problema estético, como detalla el Dr. Sevilla, sino una señal de desequilibrio que puede derivar en otros problemas más serios. Para tratarlo, los champús con un alto porcentaje en ketoconazol o activos exfoliantes ayudarán a eliminar las células de la piel.

Qué es la dermatitis seborreica

Este problema está relacionado con el exceso de sebo, los cambios hormonales, la deficiencia de zinc, el estrés o el uso excesivo de fijadores. Se manifiesta a través de unas escamas amarillas sobre el cuero cabelludo. Estas generan picazón intensa, enrojecimiento y, en algunas ocasiones, mal olor. En diferencia con la caspa, esta necesita un tratamiento más específico. El Dr. Sevilla detalla que "Si no se le da el tratamiento adecuado, puede cronificarse". Los productos que se utilizan para su eliminación son aquellos con propiedades descongestionantes y calmantes como los que tienen salicílico o lociones que regulen la producción de grasa sin irritar.

Qué es la psoriasis

Es una enfermedad autoinmune que afecta al cuero cabelludo, causando placas rojas cubiertas de escamas blancas. Producen un picor severo, ardor y caída temporal del pelo. Este se puede confundir con una caspa intensa, pero se debe a que el sistema inmunológico ataca a las células sanas de la piel, provocando inflamación. Su tratamiento incluye productos tópicos con corticosteroides, derivados de la vitamina D o ácido salicílico, fototerapia y medicamentos en casos más graves. También se puede aplicar ozonoterapia que es una técnica avanzada que mejora la oxigenación celular, regenera el tejido y reduce la inflamación.

Cómo cuidar el cuero cabelludo

Para mantener el cuero cabelludo en buen estado durante los meses de calor, se debe lavar adecuadamente con los productos correctos. También, se debería aplicar una exfoliación periódica porque elimina las células muertas y los restos de productos que se han quedado adheridos. Además, los masajes diarios estimulan la circulación. Otro de los factores que se deben tener en cuenta es la temperatura del agua y el uso abusivo de secadores y planchas.

