Alejandra García, enfermera, sobre la realización de las pruebas de sangre en Noruega: "No nos encargamos nosotras"

Muchas veces se piensa que las mismas actividades que se realizan en una hospitalización en España son las mismas que en otro país. Muchas veces, eso cambia incluso de una ciudad a otra y, en Noruega no iba a ser menos. Por eso, la enfermera Alejandra García ha expuesto en un vídeo en las redes sociales que ellas no son las que se encargan de las muestras de sangre: "Son los bioingenieros porque se han especializado en cómo y en qué condiciones tomar las pruebas. Además, las enfermeras, por su parte no están en constante evolución con respecto a las anotaciones que se pueden encontrar en cada frasco".

Qué es la bioingeniera

Esta es una disciplina que combina conocimientos en biología e ingeniería y medicina. Desde el laboratorio, sus principales objetivos son las mejoras en los diagnósticos de enfermedades y el desarrollo de nuevas tecnologías que casi siempre están interconectadas. Estos se pueden encontrar tanto en el hospital, como en los laboratorios de investigación y las empresas biotecnológicas. Igualmente, en España y Noruega no tienen la misma función. Los bioingenieros se encargan de mantener y mejorar el equipamiento médico y asesoran en las nuevas incorporaciones tecnológicas en la sanidad. En el campo de la investigación, colaboran en la medicina regenerativa, la impresión 3D de tejidos y la nanotecnología aplicada al cáncer.

Además, existen varias empresas en España que se dedican a la producción de equipos médicos y prótesis avanzadas. Por lo tanto, estos son claves en el testeo, desarrollo y validación de los nuevos productos. Como resultado estos se comercializan tanto a nivel nacional como internacional.

Cuál es el papel de los bioingenieros en Noruega

Estos profesionales cuentan con un papel muy específico. Ellos realizan y supervisan pruebas de laboratorio como un análisis de sangre. En España, sin embargo, este trabajo recae en la enfermera. Igualmente, Alejandra comenta que cada hospital es diferente y no se puede generalizar. El hecho de que se encarguen de ello es porque tienen una mejor formación en el ese ámbito y constantemente están informándose sobre las novedades.

Retos de la bioingeniería

La bioingeniería avanza a un ritmo muy rápido y tiene muchos retos presentes. Por ejemplo, en España se espera un mayor reconocimiento de esta profesión dentro de los hospitales, una ética en la biotecnología sobre en temas relacionados con la genética, la inteligencia artificial y la creación de órganos. También, jugaría un punto a favor el hecho de que todos los hospitales tengan los mismos accesos tecnológicos.

