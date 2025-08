Una bióloga explica cómo identificar una picadura: "Viven en nuestras camas"

En verano, muchos insectos aparecen y dejan huella en la piel. Su forma de indicar que están cerca son las picaduras, algunas más leves y otras que provocan síntomas más graves como la fiebre o dolores musculares. Para conocer qué protocolo iniciar en caso de que piquen, se debe conocer cómo es cada una de ellas. Una bióloga explica cuáles son las más comunes y donde suelen aparecer: "Reconocer la picadura te ayudará a saber si tienes que revisar la cama, el perro o mudarte de casa".

Picaduras más comunes en verano

Cuando se produce una picadura, el organismo reacciona ante una sustancia extraña como la saliva del mosquito o algún veneno, y genera los síntomas que ya se saben. Entre los más comunes se encuentran la hinchazón, el enrojecimiento, el picor y el dolor. Por ello, es fundamental conocer qué bicho ha picado. Según explica esta bióloga, las picaduras de mosquitos son únicas y suelen aparecer en zonas descubiertas como brazos o piernas. Estas son rojas, elevadas y con un puntito en el centro. Su forma se debe a la reacción que tiene la piel por el veneno que recibe.

Si tienes algunas picaduras juntas o formando una línea, se trata de una pulga. Estas son de pequeño tamaño y con el centro más oscuro y, normalmente, aparecen en la parte más baja del cuerpo. Las de chinches suelen ser múltiples también, pero están en todos lados. Con frecuencia, es fácil percatarse de nuevas al despertarnos porque viven en las camas. Las de las arañas son grandes y con dos puntos en el centro. A veces, se pueden endurecer o aparecer una ampolla. La violinista o la viuda negra son muy venenosas y pueden causar síntomas más graves.

Protocolo común ante cualquier picadura

En primer lugar, se debe lavar la zona con agua y jabón para eliminar los restos del veneno. Para aliviar el dolor o reducir la hinchazón viene genial aplicar frío, pero no de forma directa porque la piel se puede quemar. Está prohibido rascarse, ya que se pueden generar infecciones o, simplemente, empeorar la inflamación. En último lugar, si no se encuentra mejoría, las cremas calmantes que no tengan prescripción médica pueden ser unas grandes aliadas.

Curiosidades sobre las picaduras

Estas son algunas de las curiosidades sobre las picaduras de los insectos más comunes. Estos aparecen en verano con más frecuencia porque se ven favorecidos por el clima cálido que les ayuda a reproducirse. Básicamente, aumentan la población en estos meses del año y es, por ello, que aumenta la probabilidad de picadura. Además, se pasa mucho más tiempo al aire libre y actividades como senderismo nos acercan a su hábitat. Por ejemplo, los mosquitos hembra son los únicos que pican porque necesitan esas proteínas para producir huevos. El olor corporal, el dióxido de carbono que se respira y la temperatura de la piel son fundamentales para picar. En el caso de que la picadura sea de garrapata, realmente son mordeduras y se quedan en nuestra piel durante horas, llegando a transmitir enfermedades como el Lyme.