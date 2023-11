¿Qué es la enfermedad de Lyme? Romina Belluscio, la esposa de Guti, está grave

La modelo y presentadora argentina Romina Belluscio se convirtió en uno de los rostros más seguidos en la televisión en España hace casi quince años por formatos como Tonterías las justas. La belleza y sonrisa de Belluscio fascinó a los espectadores. Sin embargo la argentina dejó ese primer plano para iniciar una relación sentimental con el futbolista José María Gutiérrez, Guti, actual entrenador. La pareja ha festejado doce años juntos y el actual entrenador, que ya es abuelo incluso a sus 47 años, ha encontrado en ella estabilidad.

La pareja, que finalmente se casó en 2016, tiene dos hijos, Enzo y Romeo, de diez y tres años respectivamente. Guti tiene otros dos hijos de su primer matrimonio con Arancha de Benito.

La vida de la modelo de Tucumán junto al ex futbolista ha sido feliz, sin embargo Belluscio vive un mal momento personal y se justifica así que se ausentara de recientes acontecimientos familiar. Ha compartido en las redes sociales un emocionante post en el que desvela que sufre la enfermedad de Lyme, una grave infección bacteriana con la que lleva combatiendo desde hace tres años. Es la dolencia que ya sufrió el presentador de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández, y que arrastró secuelas durante años.

"Siempre pensamos como una "enfermedad que no existe" o "eso no me va a pasar", hasta que, en efecto, existe y pasa". La propia Belluscio en su post en instagram detalla cómo se infectó de la enfermedad de Lyme. "Se contagia por la picadura de una garrapata" infectada a su vez "con la bacteria de la borrelia, es una enfermedad multisistémica", advierte de la gravedad la argentina.

La esposa de Guti detalla que esta dolencia en su primera fase se presentó de forma agresiva, con síntomas que desorientaron a todos: "fatiga severa, pérdida de memoria, ansiedad, insomnio, migrañas, dolor articular". Esas secuelas dispares dificultó un diagnóstico que no fue certero hasta pasado mucho tiempo, mientras se agravaba la presencia bacteriana. Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero, creándome muchas coinfecciones, hasta el punto de pasar días sin poder levantarme de la cama a causa de los intensos dolores y, cuando lo conseguía, necesitaba treinta minutos para ponerme de pie", ha relatado, sobrecogiendo a sus seguidores.

Con el diagnóstico ha recuperado la sonrisa, como muestra en sus fotos en instagram junto al profesionales del hospital madrileño donde está siendo atendida. "Un gran clínico de Madrid, consiguió el diagnóstico y pude empezar a luchar para recuperar mi vida. Los años previos al diagnóstico con tantos síntomas, fueron los más desafiantes de mi vida, fue una época de muchísimo aprendizaje y sobre todo de agradecimiento a mi marido. Haz por no soltarme nunca de la mano, a mis hijos, por su amor y comprensión y a mi familia, por estar siempre cerca", ha expresado Romina. Su enfermedad ha sido todo un reto para ella y para su relación familiar.