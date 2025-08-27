Una biomédica explica en qué consiste el trasplante de microbiota fecal: "Puede salvarte la vida"

El trasplante de microbiota fecal puede que no resulte muy higiénico, pero puede salvarte la vida. Este consiste en tomar las bacterias intestinales de una persona sana, en concreto de sus heces, y transferirlas a alguien cuya microbiota esté dañada. Así lo explica la biomédica La Hiperactina en sus redes sociales. "La microbiota controla más cosas de lo que se pueda imaginar, desde la digestión, las defensas, el metabolismo hasta el estado de ánimo". Igualmente, este trasplante solo se aprueba para un caso, la infección recurrente Clostridium difficile que es una bacteria que no se va ni con antibióticos.

Qué es el trasplante de microbiota fecal y cuándo se aplica

Este consiste en introducir el material fecal de una persona sana para conseguir las bacterias beneficiosas que contiene. Estas bacterias repueblan el intestino y ayudan a desplazar a microorganismos dañinos. Esta técnica no es innovadora, pero pocas personas tienen conocimiento de ella. Como mencionaba la biomédica, solo se aplica en casos de infecciones recurrentes por Clostridioides difficile que produce diarreas intensas y es muy resistente a los antibióticos. Este trasplante ha mostrado entre un 85-90% de eficacia y se restaura el equilibrio intestinal.

Cómo se realiza un trasplante de microbiota fecal

Al pensar en un trasplante, se puede pensar que consiste en un proceso complicado, pero realmente estos son los pasos que se siguen. En primer lugar, se elige un donante que esté sano y que no tenga enfermedades infecciosas, intestinales o metabólicas. Para comprobarlo, se realizan pruebas de sangre y heces. Cuando se procede a la recogida del material fecal se conserva la fricción líquida rica en bacterias. Al paciente se le suministra a través de una colonoscopia para depositar el material directamente en el colón.

Beneficios del trasplante de microbiota fecal

Este trasplante cuenta con muchos beneficios. Entre ello, resulta uno de los tratamientos más eficaces contra el Clostridiodes difficile. Además, se restaura el equilibrio intestinal sin antibióticos, cuenta con menos efectos secundarios en comparación con otros fármacos agresivos. Igualmente, también tiene algunos riesgos y limitaciones como la transmisión de infecciones por una mala gestión en la selección del donante, los efectos gastrointestinales como diarrea, gases, calambres y fiebre leve, los resultados pueden ser variables dependiendo del donante y el receptor y los aspectos psicológicos porque muchas personas sienten rechazo o incomodidad.

