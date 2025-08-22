Chema González, neurólogo y divulgador: "Poco se habla de los problemas que implica tener altas capacidades"

Las personas con altas capacidades tienen un potencial superior al promedio. Sin embargo, no todo es tan sencillo para ellas y lo que, en muchos aspectos se considera una virtud, también implica hacer frente a desafíos diarios que pocos ven. En cualquier caso, no debe confundirse con la presencia de un alto Coeficiente Intelectual. Se trata de algo más específico, que impulsa la creatividad, motivación y sensibilidad, ya sea a nivel emocional o sensorial.

"Las altas capacidades aparecen en el seno de una neurodivergencia, como el autismo, el TDAH o la dislexia", explica en redes sociales el Dr. Chema González, neurólogo y divulgador. "Esto no significa que siempre cumpla criterios de trastorno. A veces, son tan solo rasgos que recuerdan a alguna de estas condiciones". Sea como sea, prosigue, "poco se habla de los problemas que implica tener altas capacidades".

Altas capacidades: virtudes y desafíos sociales

Sobre este asunto, el neurólogo se refiere al vínculo que existe entre esta sobredotación y una "alteración perceptiva". Ahora bien, ¿qué significa esto exactamente? En palabras del experto, "muchos genios de la música tienen lo que se conoce como 'tono absoluto', que les permite discriminar sonidos de manera perfecta. Es decir, cuando escuchan un timbre saben qué nota es, igual que otra persona sabe que el rojo es rojo".

Continuando con el ejemplo de la música, "pueden escuchar acordes o canciones enteras y descomponer todos sus sonidos en la cabeza". Desde el blog de Neomúsica, se refieren a ello como una "habilidad innata", que va en los genes; y que, en ningún caso, debe confundirse con el oído relativo, "una habilidad que sí puede entrenarse con los años".

Además, "algunos estudios han encontrado cierta relación entre el oído absoluto y condiciones genéticas, como el autismo, el síndrome del sabio o el síndrome de Williams. También las personas que nacen con anomalías congénitas como la hipoplasia del nervio óptico o la sinestesia son más propensas a tener oído natural o perfecto".

La sinestesia, un trastorno perceptivo que mezcla las modalidades sensitivas

Más allá de lo que para muchos es un auténtico don, otro trastorno perceptivo que se vale de las altas capacidades es el de la sinestesia. En palabras de Chema González, podríamos definirlo como "la mezcla de las modalidades sensitivas". Es decir, "escuchar los colores o ver los sonidos"; así como también "aplicar características de forma, de color o de tamaño a los números". Con todo el potencial que supone, "algunos cerebros aprovechan esta característica para desarrollar las matemáticas". De acuerdo con la explicación del experto, "los números no son de ningún color, pero si cada vez que escuchas el 3, resuena un color verde en tu cabeza, eso es una sinestesia".

En la misma línea, la incapacidad de filtrar información visual irrelevante también es una alteración a tener en cuenta. "Cuando ves una estantería, te da igual el número de baldas que tiene. Es una estantería y punto. Pero este hiperprocesado visual puede ayudar a algunas personas a tener mucha memoria visual y ser capaces de dibujar con todo lujo de detalles algo que han visto durante unos pocos minutos". Asimismo, "muchos TDAH e hiperactivos tiene un flujo constante de pensamientos que les ayuda a ser creativos, pero tienen un problema: les resulta difícil mantener el foco de atención en una sola cosa".

Los códigos sociales en las altas capacidades

No obstante, la mayor dificultad de las personas con altas capacidades se encuentra quizás en el ámbito de lo social. "En el autismo, hay una riqueza de procesados sensoriales espectacular, pero no comparten los mismos códigos de comunicación social", señala Chema González. "La realidad es que, cuando el cerebro es muy bueno en algo, habitualmente, está dedicando recursos de otras tareas a mejorar esa función". Por ese motivo, tienden a descuidarse algunas áreas.

"Resulta difícil encontrar a otras personas con las que se comparta el mismo tipo de ideales e intereses; y, más allá de eso, el mismo código de comunicación". Sin embargo, esto no debe plantearse como una forma de aislamiento social. "Las personas neurodivergentes no tienen que tratar de parecerse a los demás. Hay poquitas como ellas" y eso las hace especiales. "Tienes que buscar ese hueco donde solo tú puedes estar porque está diseñado para eso", concluye el neurólogo.

Referencias bibliográficas

¿Qué es el oído absoluto?, blog de Neomúsica (septiembre de 2023): https://neomusica.es/blog/que-es-el-oido-absoluto/?srsltid=AfmBOorpavrC3sbT3lf_5cPi9rTgYaUv6Gr2b6FZjyKiuaHZQ0ILdHeM

Vídeo de TikTok, Chema González, neurólogo y divulgador (@neuroprevención): https://www.tiktok.com/@neuroprevencion/video/7532846864576630038