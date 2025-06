Una antropóloga explica el fracaso escolar en personas con altas capacidades: "Ser inteligente no es solo sacar buenas notas. Es una cuestión de neurodiversidad"

Ahora que miles de estudiantes se acaban de examinar de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la preocupación por alcanzar la máxima nota posible es inevitable. Sin embargo, más allá de la oportunidad de acceder a una determinada carrera universitaria, lo cierto es que la inteligencia no está necesariamente relacionada con los resultados obtenidos a nivel numérico. Y mucho menos, las altas capacidades.

Pero ¿qué entendemos exactamente cuando nos referimos a este concepto? "El término 'alta capacidad' ha evolucionado desde los primeros estudios que lo asociaban al alto rendimiento académico y más tarde a un elevado Cociente Intelectual (CI), hasta nuestros días, cuando se define como un potencial a desarrollar", explican desde el portal especializado Altas Capacidades y Talentos.

El 70% de las personas con alta capacidad vive el fracaso escolar

"A más potencial intelectual, menos rendimiento académico y menos rendimiento profesional", sostiene la antropóloga, madre y conferenciante, Izanami. A través de un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok (@izanami.es) argumenta que "el 70% de las personas con alta capacidad sufre fracaso escolar". Hablamos de unos datos bastante alarmantes, que tienen su base en la falta de detección temprana, algo que puede desencadenar en frustración y ausencia de motivación por parte de los estudiantes.

"Ser inteligente no es solo sacar buenas notas y que se te den bien las matemáticas. Es una cuestión de neurodiversidad, de operar en un entorno normativo con un cerebro que aprende, piensa, decide y siente diferente; y que solo acude a su potencial cuando pulsa el centro motivacional de aprender o ayudar", prosigue la experta en Neurociencia y comportamiento humano. En sus palabras, "las personas con alta capacidad piensan de forma arborescente, conectando ideas a gran velocidad y de manera subconsciente".

No existen unos rasgos perfectamente diferenciados, aunque sí ciertos patrones comunes en la gran mayoría de ellas. "Tienen un cerebro sobreexcitable, que procesa sensaciones y emociones a un volumen más elevado. Por eso, la probabilidad de sufrir enfermedades mentales es más alta; y las relaciones interpersonales, un reto complicado", concluye en una publicación que ya cuenta con miles de interacciones.

"Tener altas capacidades no es ser superdotado"

Además, la propia antropóloga conoce de primera mano lo que todo esto significa. "A mí me diagnosticaron altas capacidades cuando era pequeña. Y puedo asegurar que me ha facilitado muchas cosas, pero también me las ha dificultado", expresa en el pie de vídeo, donde también aclara que "tener altas capacidades no es ser superdotado".

"La distinción entre altas capacidades y superdotación puede resultar confusa para muchos padres y educadores", indican desde la web oficial de la Asociación Síndrome Williams de Andalucía (ASWA). En el primer caso, estaríamos hablando de "un nivel de habilidad o rendimiento por encima del promedio en áreas específicas, mientras que la superdotación implica un potencial intelectual excepcional en general".

En cualquier caso, las personas con altas capacidades se caracterizan por un ferviente interés en determinados campos, así como por una fuerte intensidad emocional, creatividad, empatía y una notable capacidad de aprendizaje y comprensión.