El ejercicio fácil para aliviar la zona lumbar, la pelvis y el glúteo sin forzar

El dolor lumbar aparece con mucha frecuencia, sobre todo, en las personas que pasan mucho tiempo sentadas. De hecho, puede ser ciática que aparece cuando el nervio ciático que es el más largo y ancho del cuerpo se ve comprimido, irritado o inflamado. Este pasa por la pelvis y desciende por los glúteos y recorre desde el inicio de la pierna hasta el pie. Una fisioterapeuta ha compartido con sus seguidores en redes sociales un ejercicio fácil para hacer desde casa y quitar el bloqueo cómodamente. Son solo 10 repeticiones en cada pierna y se notará un gran alivio tras varias prácticas.

Por qué aparece la ciática

No hay un solo motivo para que aparezca la ciática. Esta puede estar motivada por varias enfermedades o malas posturas que hagan que se comprima y se inflame el nervio ciático. Por ejemplo, una hernia de disco es la causa más común y se produce cuando uno de los discos se desplaza o se rompe comenzando a presionar el nervio ciático. La estenosis lumbar que es un estrechamiento del canal vertebral reduciendo el espacio posible entre los nervios. Se produce con mayor frecuencia entre las personas mayores.

Los espasmos musculares o el síndrome piriforme que puede inflamarse y comprimir el nervio. Por lesiones o traumatismo se puede dañar y producir un dolor muy intenso. Además, el sobrepeso o levantar objetos pesados con una postura mala o el envejecimiento pueden ser causas muy posibles para padecerla.

Síntomas de la ciática

El síntoma principal es el dolor agudo en la zona del nervio ciático, es decir desde la zona baja de la espalda hasta el glúteo, bajando por la pierna y llegando a los pies. Igualmente, no todos tienen los mismos síntomas y entre los más comunes se encuentran:

Dolor que se intensifica al estar sentado, toser o estornudar.

Sensación de ardor o “corriente eléctrica” en la pierna.

Hormigueo, entumecimiento o debilidad en la extremidad afectada.

Dificultad para caminar o mantenerse de pie por mucho tiempo.

En casos graves, pérdida de control de la vejiga o intestino (situación que requiere atención médica urgente).

Cómo se diagnostica

Se pueden llevar a cabo una serie de pruebas para comprobar la fuerza, los reflejos y la sensibilidad de la pierna afectada. Igualmente, si no resulta claro el diagnóstico se pueden realizar las siguientes:

Resonancia magnética (RMN) para observar hernias o compresiones.

para observar hernias o compresiones. Radiografías para identificar problemas óseos.

para identificar problemas óseos. Tomografía computarizada (TAC) si se necesita una visión más detallada.

Recomendaciones para prevenir la ciática

Mantener un peso saludable para reducir la presión sobre la columna.

para reducir la presión sobre la columna. Practicar ejercicio de forma regular, especialmente natación, caminar o pilates.

Cuidar la postura al sentarse, trabajar y dormir.

al sentarse, trabajar y dormir. Evitar cargar objetos pesados con la espalda recta y doblando las rodillas.

Realizar estiramientos diarios para mantener flexibles los músculos lumbares y de las piernas.

Referencias bibliográficas: