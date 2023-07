Espondiloartritis, mucho más que un dolor articular

Por otro lado, Garrido hizo alusión a la necesidad de mejorar la equidad y el acceso a la innovación terapéutica. “El componente genético y la naturaleza sistémica de estas enfermedades requieren terapias avanzadas que no siempre están disponible s”, afirmó. Además defendió el rol de las asociaciones de pacientes para complementar los tratamientos con opciones que dan muy buenos resultados, como los procesos de autoayuda, atención psicológica, los talleres de rehabilitación, la labor del fisioterapia o la promoción del ejercicio físico adecuado o de actividades como el yoga, pilates o acuagym. “ Mantener al paciente activo es esencial para combatir la rigidez”, subrayó. Por último, destacó la dificultad jurídica para lograr la incapacidad laboral.

Además del dolor y la limitación, estas enfermedades pueden tener diferentes formas de presentación, no siempre asociadas con el dolor. “Algunas manifestaciones incluyen síntomas inflamatorios en articulaciones periféricas como rodillas, tobillos y muñecas, con episodios intermitentes que pueden requerir atención médica recurrente. La derivación al reumatólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuados es esencial”, subrayó. Asimismo, hizo hincapié en la repercusión que las espondiloartritis tienen en la calidad de vida, especialmente en una parte joven de la población.

La gerente del Hospital Universitario de Valme, en Sevilla, Rocío del Castillo , destacó que, en general, el día a día de la asistencia sanitaria se centra en la Atención Primaria, donde se llevan a cabo la mayoría de los actos médicos y de enfermería. “Como gerente de un área hospitalaria, tengo la suerte de contar tanto con una Atención Primaria heterogénea y con dispersión geográfica, como con un hospital que cuenta con un excelente servicio de Reumatología”. Por ello, “es importante establecer una comunicación fluida entre los diferentes niveles asistenciales , para tratar al paciente en el lugar más adecuado en el momento oportuno”. “Esto implica involucrar a la Atención Primaria, la consulta de enfermería y la consulta de Reumatología ”, subrayó. Asimismo, hizo hincapié en que “nuestro deber es proporcionarles la mejor atención posible, teniendo en cuenta sus preocupaciones, que no siempre son las que podríamos pensar”.

Carmen Lama , subdirectora de Estrategias, Planes y Procesos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, realizó una aproximación al Plan Andaluz de Enfermedades Reumáticas y Musculoesquelética s, puesto en marcha desde 2018, y su vocación de mejorar las derivaciones entre Atención Primaria y los hospitales. “Históricamente, la Reumatología era una especialidad que solo estaba presente en los hospitales de primer y segundo nivel y desde Primaria no se derivaba directamente sin pasar por Traumatología. Eso ha cambiado ya que enlentece y hace más compleja la situación”, explicó. Al ser enfermedades de alto impacto, el Plan tiene como objetivo “ disminuir la demora diagnóstica y mejorar la atención a los pacientes desde el primer momento en que se sospecha una enfermedad”, subrayó Lama.

¿Cuál es el alcance de estas enfermedades?

Las espondiloartritis son enfermedades inmunomediadas y complejas en las que el sistema inmune ataca erróneamente a las células sanas de las articulaciones, provocando una inflamación y deterioro articular que puede llegar a dañar los huesos. La Espondiloartritis Axial presenta dos estadios de la enfermedad: uno de ellos más inicial y precoz, denominado Espondiloartritis Axial No Radiográfica, y otro más avanzado llamado Espondilitis Anquilosante (EA). Las personas con Espondiloartritis Axial No Radiográfica pueden presentar signos y síntomas similares a la EA, incluyendo dolor crónico lumbar y pérdida funcional, aunque, como su nombre indica, aún no muestran alteraciones radiográficas que señalen un daño en la estructura ósea. Por ello, el diagnóstico es más complejo. La EA es una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune que afecta a más de 5 millones de personas en el mundo y, en España, a 300.000 personas. Son enfermedades con un impacto destacado en la calidad de vida de las personas que la padecen. Tal y como refleja el Barómetro EncuEspA, encuesta para conocer el impacto de la espondiloartritis, la tercera parte de los pacientes manifiesta tener que faltar al trabajo y consideran que su vida laboral se ha resentido debido a la enfermedad. Además, respecto a la imposibilidad de realizar actividades cotidianas, para más de la mitad de los pacientes, determinadas acciones como subir escaleras (51%) o levantarse de la cama (53%) se ven limitadas. El 45% de los pacientes tiene que dejar de hacer actividades del día a día debido al dolor que provoca la enfermedad, el 70,1% está preocupado por el dolor y el 66,3% por la pérdida de movilidad y autonomía. Por todo ello, los participantes en el coloquio defendieron la necesidad de visibilizar la realidad de estas personas, asegurar un abordaje multidisciplinar, favorecer un diagnóstico precoz que permita establecer cuanto antes el tratamiento adecuado y destinar recursos para amortiguar el impacto laboral y social de la enfermedad.