Un farmacéutico alerta sobre el uso del agua oxigenada en la playa: "Producirá manchas para siempre"

En verano, una de las mayores preocupaciones es la depilación. Numerosos trucos circulan por las redes sociales y, la mayoría pueden acarrear problemas de salud. El farmacéutico Fernández analiza uno de ellos, en el que implica al agua oxigenada como el producto perfecto para aclarar el vello. Es una barbaridad: "Uno de sus efectos secundarios es que quema la piel y producirá manchas para siempre".

Qué es el agua oxigenada

El agua oxigenada es un compuesto químico con propiedades oxidantes, antisépticas y blanqueadoras, de ahí su confusión con poder usarlo para aclarar el vello. Sin embargo, al combinarse con el sol puede acelerar la reacción de oxidación, por eso no es recomendable exponerse al sol después de haberse hecho una herida y haber echado este producto.

Posibles efectos secundarios

Uno de los más preocupantes son las quemaduras y, el agua oxigenada al entrar en contacto con la luz del sol provoca enrojecimiento, picor y escozor. Esto se debe a que la piel se sensibiliza y se vuelve más vulnerable. Como comentaba el farmacéutico en sus redes sociales, las manchas son otros de los efectos secundarios. La radiación provoca la producción de melanina como mecanismo de defensa.

También, puede debilitar el vello y se volverá más quebradizo, con poros y más áspero. No se debe de confundir con que lo elimina, pero si altera su estructura.

Cuándo no y sí se recomienda usar agua oxigenada

El agua oxigenada no se debe usar en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando se tiene eczema, psoriasis o rosácea en la piel, en áreas depiladas y exfoliadas, si se están tomando medicamentos fotosensibilizantes como algunos antibióticos. Sin embargo, es perfecta para desinfectar heridas y ayuda a eliminar bacterias. Además, pero bajo prescripción médica, se puede usar para ablandar la cera de los oídos. En cuanto al uso doméstico también resulta muy beneficiosa porque ayuda a desinfectar baños librándolo de virus y hongos. Es un blanqueador para la ropa y el uso para lavar calcetines es muy común.

El uso frecuente del agua oxigenada es perjudicial para la piel porque puede dañar la barrera cutánea, provocando sequedad, irritación, descamación y quemaduras leves. Se debe hacer de manera puntual y tiene que tener menos de un tres porciento. Muchas personas la utilizan para el acné, pero puede irritar la piel y una alternativa más eficaz que no provoca daños es el ácido salicílico.

Ácido salicílico como alternativa al agua oxigenada

Este ingrediente es muy famoso por su eficacia en el tratamiento del acné, puntos negros y piel grasa. Tiene poderes antiinflamatorios y actúa como exfoliante. Para usarla en la rutina facial se debe aplicar sobre la piel limpia y seca. Es más recomendable usarlo por la noche y no todos los días, sino de una a tres veces por semana. Por supuesto, la aplicación del protector solar es obligatoria. Sí se utiliza, no hacerlo con retinol, ácido glicólico y peróxido de benzolio.

