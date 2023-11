Depilación genital, sí o no: Los expertos se posicionan en el controvertido debate

Las relaciones sexuales y la concepción de la propia imagen ligada a ello ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Además, en torno a ambos se ha creado toda una ola de mitos y falsas leyendas que no hacen más que cuestionarnos todo lo relacionado con las relaciones sexuales, desde el aumento del deseo en los meses de calor a todo lo que hay detrás de un orgasmo femenino.

En esa línea, la depilación genital ha generado un amplio debate entre defensores y detractores ante el que ahora los expertos se ven obligados a arrojar luz. Hablamos con Lucía Jiménez, sexóloga de Diversual, y con los expertos sexólogos de iroha para romper mitos y falsas creencias.

El debate de la depilación genital. ¿Es realmente más higiénico depilarse los genitales?

Desde las mucosas, hasta el vello o las pestañas, el organismo posee un sistema que garantiza su propia regulación. El cuerpo está diseñado para optimizar sus funciones y asegurar su mantenimiento.

Si nos fijamos en la vulva, encontramos vello en los labios exteriores, mientras que en los labios internos la mucosa es la que los mantiene protegidos ante la ausencia de pelo. El vello genital en este caso cumple una función de barrera protectora de los tejidos genitales y la entrada de la vagina.

Por otro lado, el pene y los testículos al ser órganos en su mayor parte externos, se encuentran protegidos por la piel, y el vello está más relacionado con la regulación de la temperatura para que esta sea óptima.

El vello alrededor del ano es completamente normal y aunque no hay un acuerdo completo acerca del porqué de este, se cree que puede estar relacionado con la retención de feromonas para atraer posibles parejas sexuales.

Aunque en sus orígenes el vello desempeñase diversas funciones en el cuerpo, actualmente muchas de esas tareas se han visto reemplazadas. Un correcto mantenimiento de la higiene de los genitales y el uso de ropa interior adecuada para las zonas más sensibles hacen que la función del vello como barrera sea menos relevante. El mantenimiento de una temperatura óptima ya no es necesario porque utilizamos prendas de ropa distintas para cada época del año.

¿Por qué existe tanto debate al respecto?

La cuestión de la depilación genital no responde únicamente a si es saludable o no, puesto que se ha convertido en un aspecto estético y como cada moda, su tendencia dependerá del momento histórico en el que lo situemos. Si echamos un vistazo hacia atrás, encontraremos cómo los gustos han ido fluctuando en el tiempo.

En Egipto utilizaban cremas depilatorias y navajas para rasurarse, y a los griegos y los romanos tampoco les apasionaba la presencia del vello en sus zonas íntimas. Durante la Edad Media se puso de moda mantener el pelo en los genitales, pero muchas veces lo cortaban para evitar la presencia de parásitos y en su lugar ponían pelucas. Si avanzamos más en el tiempo, recordaremos cómo en los años 60 y 70 tener un abundante y salvaje vello púbico se convertía en todo un símbolo erótico y desde los 80 empezamos poco a poco a meter tijera hasta llegar a hoy en día con el rasurado completo. Siguiendo el rastro del tiempo podemos entender que sea normal que este debate reaparezca, ya que la tendencia es al cambio.

¿Hay algún beneficio sexual o es sólo una cuestión de preferencias?

"¿Depilarse o no depilarse? Tanto si te depilas con cera, con láser o prefieres dejarlo crecer de forma natural, a menos que te lo indique un profesional médico, no hay ninguna razón para depilarse la zona genital o íntima, tú eliges. Depilarse por una razón de comodidad o porque personalmente estemos más a gusto es perfecto pero la idea de que es antihigiénico es completamente errónea. De hecho, esta forma de verlo está vinculada en gran medida a las expectativas sociales e ideas populares", afirma Monica Chang, Directora Global de Marketing de iroha.

¿Tiene beneficios a nivel sexual o es simplemente cuestión de preferencias?

Otra de las funciones del vello es la de evitar la fricción y amortiguar la zona genital, por lo que es posible que para algunas personas eliminarlo suponga un aumento de la sensibilidad, ya que las zonas más delicadas quedan más expuestas. Pero también puede darse el caso de personas que eroticen la presencia de este, es decir, que se sientan más atraídas por unos genitales velludos. Por lo tanto, siempre y cuando la salud sexual sea cuidada, la decisión de depilarse o no, responde más a una cuestión de preferencias.

¿Qué beneficios habría en no depilarse?

Al no depilarte mantienes una barrera física que podría dificultar la transmisión de ITS, aunque en ningún caso sustituye el uso de métodos de barrera como el preservativo. El vello también puede hacer de amortiguador natural si realizas deportes y evitar fricciones o posibles cortes e irritaciones durante la depilación.

¿Es realmente más higiénico depilarse los genitales?

"Tenemos que tener en cuenta que la piel de zona íntima es muy delicada. El vello púbico actúa como amortiguador protector, reduciendo la fricción durante las relaciones sexuales y otras actividades, además de ayudar a prevenir la transmisión de bacterias y otros patógenos. Sin embargo, al igual que el resto del vello corporal, el vello púbico atrapa el sudor, la grasa y las bacterias. Por eso, pueden tener un olor ligeramente más fuerte que otras zonas del cuerpo por eso es importante mantener una higiene íntima adecuada”.

¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

La depilación del vello púbico no solo depende de una cuestión de salud, está intrínsecamente relacionada a la estética. Un vello abundante dejado crecer libremente, algo de pelo cuidadosamente recortado, líneas imposibles y diseños divertidos, o la ausencia total de un solo pelo. La decisión es solo tuya, y dependerá de tus preferencias personales, gustos o sencillamente, de lo que te sea más cómodo. Lo importante no es cómo lo llevas, si no de qué manera cuidas tu placer y tu salud sexual.