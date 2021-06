¿Compras fruta ya cortada? Salud alerta de estos riesgos

La fruta es una magnífica opción como merienda o snack y para llevar a la playa y piscina. En muchos supermercados podemos encontrarla ya cortada y envasaba, lo que facilita su consumo, sobre todo cuando tenemos prisa. Pero esta no es la mejor opción. De hecho, en ocasiones es común encontrar esta fruta ya cortada sin refrigerar y la Consejería de Sanidad aconseja no almacenar a temperatura ambiente la fruta ya cortada por más de 2 horas.

Además, según ha publicado la nutricionista Blanca García-Orea, más conocida como @blancanutri,”la fruta ya cortada pierde su capa protectora, la piel, por lo que es mucho más fácil que se pueda contaminar el interior con microorganismos”. También ha destacado la importancia de lavar la cascara o piel antes de cortarla porque en ella se encuentran “los microorganismos procedentes del suelo donde se han cultivado o de la manipulación de otras frutas” y puede ser que se transmitan al interior de la fruta. Se trata de casos como la salmonela, listeria, etc. Es también importante lavar bien el cuchillo porque puede estar contaminado.

Si tenemos prisa y no tenemos más opción que comprar fruta ya cortada debemos asegurarnos de que ha estado siempre refrigerada y que no se ha roto la cadena del frío para evitar intoxicaciones.

Blancanutri, autora del libro "Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes", recomienda a niños y embarazadas no consumir fruta ya cortada nunca, ni si quiera si en un restaurante te la cortan en el momento. “Un melón o una sandía se puede comprar entera y partir en casa, mantener siempre refrigerada y consumir lo antes posible (unos 3 días)”. Tampoco es conveniente para ellos tomar gazpacho no pasteurizado.

¿Es bueno llevar fuera de casa fruta ya cortada?

La fruta en tupper es una buena opción si va a estar refrigerada en alguna nevera o bolsa adecuada. Pero debemos tener cuidado si la fruta va a estar a temperatura ambiente más de dos horas, en este caso es mejor optar por fruta entera como platano o manzana. “Lo más útil, llevar fruta entera y mejor la que tenga piel porque durará más”, según la nutricionista. No aconseja llevar fresas, arándanos ni frambuesas porque “se ponen malos enseguida y se contaminan con facilidad”.

Si optamos por llevar un tupper refrigerado, la fruta deberá lavarse con un cepillo y agua antes de perlarla y cortarla, por las razones que hemos visto más arriba.