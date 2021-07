"El componente seguro y no adictivo de la marihuana". Así es como la OMS define al cannabidiol o CBD, un compuesto con altos beneficios en la terapéutica y el rendimiento deportivo. De venderse exclusivamente en Estados Unidos, en pocos años esta sustancia se ha extendido también al mercado europeo. En Andalucía, una empresa pionera desarrolla productos con CBD específicamente diseñados para cubrir las necesidades del mundo deportivo.

Hemp to Bee es una marca muy joven, innovadora y con mucha visión de futuro: Javier, Santiago y Eduardo fundaron hace un año esta empresa con sede en Sevilla dedicada al desarrollo y venta on line de productos ricos en CBD enfocados a la mejora del rendimiento y la recuperación de deportistas.

Nombres de talla internacional, como el boxeador vasco Jonfer, campeón de peso superpluma, y la kickboxer toledana Lara Fernández, campeona de Muay Thai, son embajadores de Hemp to Bee. Figuras como el exboxeador Mike Tyson y la jugadora de fútbol Rachael Rapinoe, no solo usan productos de CBD, sino que incluso tienen su propia marca.

Hoy día, productos elaborados con CBD, "el componente seguro y no adictivo de la marihuana”, pueden adquirirse en diversos países del mundo, entre ellos España, donde su consumo crece de forma exponencial.

Entre los laboratorios y e-commerce dedicados a productos de cannabidiol, Hemp to Bee es la marca de CBD especializada en rendimiento deportivo pionera en Andalucía.

Javier Garrigós López, biólogo y uno de los socios fundadores de Hemp to Bee, aclara los aspectos menos conocidos de una sustancia que cada día es más popular en el ecosistema deportivo.

-¿Qué es el CBD?

-El CBD es un fitocannabinoide sintetizado en la planta Cannabis sativa. A diferencia de otros fitocannabinoides de la misma planta, no es psicoactivo. En 2017 el comité de expertos en farmacología de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo declaró “el componente seguro y no adictivo de la marihuana” en respuesta al creciente interés suscitado en múltiples países pertenecientes a la organización.

-¿Cuáles son sus principales beneficios?

-Existen diferentes líneas de investigación sobre las propiedades del CBD. Entre ellas se ha demostrado su papel como antiinflamatorio, analgésico, ansiolítico, antioxidante y neuroprotector.

Las evidencias obtenidas son esperanzadoras en el paradigma cannábico. Pero la comunidad científica reclama un mayor número de estudios clínicos para poder cosechar resultados más solidos que permitan seguir desarrollando estas vías de investigación.

-¿Cómo ayuda el CBD a los deportistas de alto rendimiento?

-Hay un factor clave que reúnen todos los deportistas de alto rendimiento independientemente de su disciplina. Tienen una carrera corta y ligada directamente a la salud de su cuerpo. Actualmente, el uso de CBD contribuye a que los deportistas de alto rendimiento optimicen su recuperación muscular y el descanso después de cada sesión de entreno. Además, en países donde el CBD tiene un uso más extendido (como EEUU) los deportistas lo utilizan como complemento nutricional o para aliviar el estrés y la ansiedad producida por la alta competición.

-¿Podría poner casos concretos de cómo ayuda el CBD en el día a día del deportista?

-El CBD reduce la inflamación muscular mediante diferentes vías: reduciendo marcadores de inflamación como citocinas o prostangladinas E2 (entre otros) y regulando positivamente las células T reguladoras.

El cannabidiol actúa disminuyendo el dolor neuropático a nivel de nociceptores y reduce el nivel asociado a la inflamación (ya que disminuye los procesos de inflamación). Todo esto hace que el deportista descanse mejor y pueda obtener un mayor rendimiento físico.

-¿Qué deportistas de élite lo usan?

-Muchos lo utilizan. El exboxeador Mike Tyson y la jugadora de fútbol Rachael Rapinoe tienen incluso su propia marca.

Nosotros estamos orgullosos de contar con la confianza de Lara Fernández (1996), toledana afincada en Sevilla, campeona de España de Muay Thai, disciplina que se incorporará a la lista de deportes olímpicos en 2024 y campeona mundial en K1, y del púgil bilbaíno Jonfer (1995), campeón de España peso superpluma que ostentó el título mundial WBC Silver.

- En cuanto al CBD y la legalidad: ¿Cuál es la regulación vigente de los productos de cannabidiol en España?

-En la actualidad los productos para uso tópico (cremas) están regulados por la normativa del sector cosmético, que tiene establecidos controles muy exhaustivos tanto para la elaboración como para el envasado de los productos.

Los destinados a ser ingeridos, como pueden ser los aceites, se encuentran en proceso de regulación por parte de la Unión Europea; no obstante, existen una serie de laboratorios (entre los que se encuentra el nuestro) que se han adherido a la Asociación Europea del Cáñamo Industrial (EIHA, por sus siglas en inglés) que cumplen todos los estándares para la elaboración de estos aceites como complemento alimentario.

Por lo tanto, a falta de que finalice el trámite burocrático de regular el CBD como un complemento alimentario, las autoridades han dejado de perseguir la venta de aceites elaborados por laboratorios miembros de la Asociación Europea del Cáñamo Industrial porque cumplen con los requisitos de las autoridades alimentarias tanto de la Unión Europea como de los países miembros.

- La Agencia Mundial de Antidopaje excluyó el CBD de la lista de sustancias prohibidas. ¿Significa esto que es legal el consumo de Cannabis para los deportistas profesionales?

-No. Esto significa que la Agencia Mundial Antidopaje ha determinado que existen evidencias científicas de que el CBD no es una sustancia dopante, de tal manera que los deportistas profesionales pueden hacer uso de ella y aprovechar los múltiples beneficios que aporta.

No obstante, no hace referencia a ningún otro cannabinoide, lo que significa que el resto de componentes presentes en el cannabis (THC, CBC, CBG, etc.) sí se consideran sustancias dopantes y, por lo tanto, prohibidas por esta organización. Actualmente, hay un gran número de deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio que han reconocido públicamente que usan productos con CBD tanto de manera recurrente como en ocasiones puntuales.

Aplicaciones del CBD en el deporte... y en la vida cotidiana

-¿Cómo puede ayudar el CBD a los deportistas aficionados?

-Las agujetas y el cansancio físico acumulado son algunos de los aspectos que pueden llevar a un deportista amateur a bajar su rendimiento. Hemp to Bee, por ejemplo, desarrolla productos para reducir el dolor muscular asociado a lesiones o sesiones de entreno de alta intensidad.

-La OMS también reconoce que tiene efectos muy prometedores en cuanto a su uso medicinal y terapéutico.

-Existen diferentes líneas de investigación en desarrollo en este momento. Destacan los estudios sobre diferentes trastornos psico-emocionales (trastorno de ansiedad o estrés). También las investigaciones sobre su uso en enfermedades neurodegenerativas y procesos de inflamación.

También se han publicado algunas revisiones científicas estudiando los beneficios del CBD en el cuidado de nuestra piel.

Por ello, el uso más extendido del CBD gira entorno al mundo terapéutico. Paliar trastornos del sueño, aliviar diversas aflicciones tópicas o las aplicaciones relacionadas con el deporte, en las que centramos nuestro objetivo, son algunos de los usos más empleados.

-¿El CBD puede ser una alternativa natural a medicamentos como el Ibuprofeno?

-No somos voz autorizada para afirmar que el CBD pueda ser un sustituto del Ibuprofeno pero hay evidencias científicas que lo confirman como una alternativa natural para mejorar los procesos de inflamación causados por lesiones musculares, el dolor crónico y otros cuadros sintomáticos.

El potencial del CBD: efectos secundarios y aplicaciones futuras

-¿Hay síntomas registrados tras la ingesta de producto con CBD?

-La mayoría de revisiones sobre el perfil de seguridad y los efectos secundarios del CBD describen un perfil de seguridad favorable y frecuencia muy baja de efectos secundarios. Hay casos remotos de pérdida de peso, de apetito, náuseas o diarrea.

-¿Hasta dónde llegarán los tratamientos con CBD en España?

En países como EEUU el CBD está ampliamente arraigado. El estudio realizado por Corroon y Phillips en EEUU, México y Canadá constata que el uso más frecuente entre los usuarios fue el terapéutico (62%) para tratar afecciones diagnosticadas. Dolor, ansiedad, depresión y trastornos del sueño fueron las condiciones principales. Este estudio contó con una población de 2.409 personas, y su finalidad fue definir quiénes, cómo y por qué consumían CBD ante el crecimiento que este producto estaba viviendo.

En Europa, la venta de CBD está permitida siempre que cumpla con el marco regulatorio establecido. Por ejemplo, hoy día en muchos países como España todavía no se contempla el CBD como complemento alimentario. Por ejemplo, la aplicación más frecuente de los aceites de CBD en EEUU es sublingual porque es mucho más eficaz a en la absorción de CBD. En España está prohibida la venta para su ingesta, algo que no ayuda demasiado a la hora de encontrar transparencia sobre qué es el CBD y cómo puede ayudarnos.