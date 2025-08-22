La inmunonutrición: qué es y cómo ayuda a fortalecer las defensas del organismo

La nutrición juega un papel fundamental en nuestras vidas. Gracias a tener una alimentación adecuada, se podrá conseguir un buen aporte de energía y de los nutrientes esenciales. También, influye en la capacidad del organismo de defenderse de virus y bacterias, recuperarse de enfermedades más rápidamente y mantener un equilibrio saludable. Así que está íntimamente relacionada con el sistema inmunológico y a esta combinación se le denomina inmunonutrición. No consiste solo en mantener una dieta equilibrada, sino que centra su consumo en nutrientes específicos. Esta se puede aplicar a cualquier persona, pero sobre todo, a pacientes hospitalizados, deportistas de élite y enfermedades crónicas.

Esta es la rama de la nutrición clínica que estudia determinados nutrientes que influyen en la función del sistema inmunitario. Estos favorecen a la proliferación de células inmunes, regula la inflamación en los procesos agudos y crónicos, acelera la recuperación después de cirugías e infecciones y reduce la incidencia de complicaciones en pacientes vulnerables.

Principales inmunonutrientes y sus beneficios

La glutamina es el aminoácido más abundante en el organismo y una fuente de energía esencial para linfocitos y macrófagos. En situaciones de estrés, infecciones o cirugías, los niveles de glutamina descienden drásticamente, afectando la función inmune. La suplementación con glutamina se ha asociado con una mejor recuperación en pacientes críticos y con reducción de infecciones hospitalarias.

La arginina favorece la cicatrización y estimula la proliferación de linfocitos T. También interviene en la síntesis de óxido nítrico, una molécula fundamental en la respuesta defensiva frente a patógenos. Su uso es frecuente en fórmulas nutricionales para pacientes quirúrgicos.

Los ácidos grasos omega-3 están presentes en pescados azules, semillas y frutos secos, poseen propiedades antiinflamatorias. El EPA y DHA regulan la producción de citoquinas proinflamatorias y favorecen una respuesta inmune equilibrada, evitando que la inflamación excesiva dañe los tejidos.

Las vitaminas A mantiene la integridad de la piel y mucosas, primeras barreras frente a infecciones; la vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos y tiene un potente efecto antioxidante; la vitamina E protege las membranas celulares del daño oxidativo y vitamina D no solo regula el metabolismo del calcio y hueso, sino que también modula la respuesta inmune. Deficiencias de vitamina D se han relacionado con mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y enfermedades autoinmunes.

El zinc interviene en la maduración de linfocitos T y en la cicatrización de heridas; el hierro es necesario para la proliferación celular, aunque su exceso también puede favorecer la replicación de bacterias y el selenio actúa como antioxidante y regula la producción de anticuerpos.

Los probióticos como lactobacilos y bifidobacterias y prebióticos fibras que alimentan a estas bacterias mejoran el equilibrio intestinal y reducen infecciones gastrointestinales y respiratorias.

Beneficios para la salud

Estos son los beneficios que aporta la inmunonutrición a la salud. Por ejemplo, la prevención de infecciones en una dieta rica en vitaminas y minerales que reducen el riesgo de resfriados, gripe o infecciones digestivas. Las recuperaciones son más rápidas, sobre todo, para quienes se alimentan adecuadamente. Se produce una mejor respuesta a las vacunas, sobre todo, gracias a algunos nutrientes, como el zinc o la vitamina D que potencian la eficacia de la inmunización. También se lleva a cabo la reducción de la inflamación crónica que es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer. Y la salud intestinal en la que la microbiota equilibrada fortalece la primera línea de defensa inmunológica.