La inmunonutrición: qué es y cómo ayuda a fortalecer las defensas del organismo
Qué es la inmunonutrición
Los inmunonutrientes aportan muchos beneficios para la salud, desde la prevención de infecciones hasta una mejor respuesta de las vacunas
La nutrición juega un papel fundamental en nuestras vidas. Gracias a tener una alimentación adecuada, se podrá conseguir un buen aporte de energía y de los nutrientes esenciales. También, influye en la capacidad del organismo de defenderse de virus y bacterias, recuperarse de enfermedades más rápidamente y mantener un equilibrio saludable. Así que está íntimamente relacionada con el sistema inmunológico y a esta combinación se le denomina inmunonutrición. No consiste solo en mantener una dieta equilibrada, sino que centra su consumo en nutrientes específicos. Esta se puede aplicar a cualquier persona, pero sobre todo, a pacientes hospitalizados, deportistas de élite y enfermedades crónicas.
Esta es la rama de la nutrición clínica que estudia determinados nutrientes que influyen en la función del sistema inmunitario. Estos favorecen a la proliferación de células inmunes, regula la inflamación en los procesos agudos y crónicos, acelera la recuperación después de cirugías e infecciones y reduce la incidencia de complicaciones en pacientes vulnerables.
Principales inmunonutrientes y sus beneficios
La glutamina es el aminoácido más abundante en el organismo y una fuente de energía esencial para linfocitos y macrófagos. En situaciones de estrés, infecciones o cirugías, los niveles de glutamina descienden drásticamente, afectando la función inmune. La suplementación con glutamina se ha asociado con una mejor recuperación en pacientes críticos y con reducción de infecciones hospitalarias.
La arginina favorece la cicatrización y estimula la proliferación de linfocitos T. También interviene en la síntesis de óxido nítrico, una molécula fundamental en la respuesta defensiva frente a patógenos. Su uso es frecuente en fórmulas nutricionales para pacientes quirúrgicos.
Los ácidos grasos omega-3 están presentes en pescados azules, semillas y frutos secos, poseen propiedades antiinflamatorias. El EPA y DHA regulan la producción de citoquinas proinflamatorias y favorecen una respuesta inmune equilibrada, evitando que la inflamación excesiva dañe los tejidos.
Las vitaminas A mantiene la integridad de la piel y mucosas, primeras barreras frente a infecciones; la vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos y tiene un potente efecto antioxidante; la vitamina E protege las membranas celulares del daño oxidativo y vitamina D no solo regula el metabolismo del calcio y hueso, sino que también modula la respuesta inmune. Deficiencias de vitamina D se han relacionado con mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y enfermedades autoinmunes.
El zinc interviene en la maduración de linfocitos T y en la cicatrización de heridas; el hierro es necesario para la proliferación celular, aunque su exceso también puede favorecer la replicación de bacterias y el selenio actúa como antioxidante y regula la producción de anticuerpos.
Los probióticos como lactobacilos y bifidobacterias y prebióticos fibras que alimentan a estas bacterias mejoran el equilibrio intestinal y reducen infecciones gastrointestinales y respiratorias.
Beneficios para la salud
Estos son los beneficios que aporta la inmunonutrición a la salud. Por ejemplo, la prevención de infecciones en una dieta rica en vitaminas y minerales que reducen el riesgo de resfriados, gripe o infecciones digestivas. Las recuperaciones son más rápidas, sobre todo, para quienes se alimentan adecuadamente. Se produce una mejor respuesta a las vacunas, sobre todo, gracias a algunos nutrientes, como el zinc o la vitamina D que potencian la eficacia de la inmunización. También se lleva a cabo la reducción de la inflamación crónica que es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer. Y la salud intestinal en la que la microbiota equilibrada fortalece la primera línea de defensa inmunológica.
