Apúntate las razones por las que el estado de tu pelo tiene un impacto en tu seguridad personal

El pelo y sus cuidados tiene un impacto en la salud de las personas. ¿Te has dado cuenta de cuánta cantidad se cae cuando estás en un periodo de estrés? Es solo un ejemplo. Aun así, no está de más saber que el estrés, como libera cortisol, influye en el ciclo de crecimiento del cabello ya que un aumento en sus niveles interfiere en la producción de otras hormonas que son importantes para mantener el cabello sano.

El estrés crónico causa una constricción de los vasos sanguíneos, por lo que se reduce el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo. Esto quiere decir que a los folículos pilosos no les llega los nutrientes y el oxígeno necesario para el crecimiento del cabello, lo que puede provocar su debilitamiento y caída.

Tu pelo habla de tu interior

La caída del cabello es solo una parte de las revelaciones de tu interior. Luego hay otra que tiene que ver con la apariencia física como lo es un buen peinado con el que hacer que te sientas atractivo y seguro de ti mismo.

A veces solo basta con sentirse a gusto con lo que vemos reflejado ya que esa percepción está influenciada por el estado de nuestro cabello. Un pelo bien cuidado puede aumentar nuestra autoestima y hacernos sentir más positivos sobre nuestro aspecto.

En una sociedad donde se valora la apariencia física, es inevitable que no nos comparemos con los demás. Si sentimos que nuestro cabello no está a la altura de ciertos estándares de belleza, queremos seguir las últimas tendencias, sientes que el corte te hace más mayor o se resaltan aspectos de tu cara que no te gustan... puede hacerte sentir inseguro y con falta de confianza en ti mismo.

Sentirnos orgullosos de nuestro aspecto físico y dedicar tiempo y esfuerzo al cuidado de nuestro cabello puede reforzar esa confianza perdida. Cuidar de tu pelo es una señal para cuidar de ti, pero tampoco es cuestión de que todo el peso de la responsabilidad de ser felices tenga que recaer en el cuidado de tu pelo.

Tintes, cortes y otros cambios

Los cambios de look siempre vienen bien. ¿Un corte de pelo? Siempre sienta bien un soplo de aire fresco a tu mente porque cuando lo haces, parece como si cambiara tu perspectiva de ver las cosas. El clásico: "Necesito un cambio". Cuando, en realidad, el cambio es de etapa, pero necesitas ver a través del espejo esos rasgos escondidos que ahora quieres enfatizar porque sientes que mereces que sean vistos.

¿Tal vez prefieres cambiar de color? Darle un giro a tu apariencia de manera sutil a través de discretos reflejos que hacen que se vea algo diferente en ti, o a lo mejor prefieres un tono opuesto al que llevas, que muestre la agresividad de un cambio radical. Sea como sea, sentir que eres visible aunque sea a través de la tonalidad del cabello, realza tu estilo, personalidad y aporta seguridad en ti mismo.

El cambio en el pelo también puede llegar de la mano de una manera diferente de peinarte. ¿Tienes el pelo rizado? Empieza a lisarlo. ¿Tienes el pelo liso? Hazte unas ondas. ¿Lo llevas siempre recogido? Suelta tu melena. Un sinfín de opciones con las que te verás diferente frente al espejo o ¿tal vez empezaste a verte diferente y por eso decidiste este cambio de look?

Sean por las razones que sean, pero que tu elección haga que te sientas a gusto con lo que ves frente al espejo, ya que muchas veces el reflejo no es físico, sino emocional.