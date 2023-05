Avandia: la historia del fármaco contra la diabetes más peligroso para el corazón de la historia médica moderna

Por ejemplo, en México, Avandia no fue retirada del mercado y aún se prescribe, aunque no con tanta frecuencia como en años anteriores. Los médicos mexicanos también sintieron cierta desconfianza después de lo sucedido en Estados Unidos y Europa, pero no del todo, ya que los estudios que demostraban los riesgos cardiacos se realizaron en poblaciones japonesas y caucásicas, no en mexicanos o mestizos. Sería interesante que Glaxo llevara a cabo un estudio en la población mexicana para determinar si el fármaco es útil y los riesgos no son mayores. Sin embargo, dado que Glaxo ya cuenta con otros fármacos antidiabéticos más modernos, puede que no le interese invertir en Avandia.