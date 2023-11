Bebidas energéticas y su impacto en adolescentes: un peligro creciente

Las bebidas energéticas, con su mezcla de cafeína y otros ingredientes estimulantes, se han vuelto cada vez más populares, especialmente entre los adolescentes. Sin embargo, esta tendencia no es tan inofensiva como parece, y es importante conocer los riesgos asociados con su consumo. En este artículo, exploraremos detenidamente los problemas que las bebidas energéticas pueden causar a los adolescentes.

Un aumento preocupante en su consumo

Recientes datos muestran que cada vez más adolescentes están optando por las bebidas energéticas. Según una encuesta del Ministerio de Sanidad de España, más del 40% de los jóvenes de 15 a 24 años han consumido estas bebidas en el último mes. Además, el informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) destaca que un asombroso 62% de los adolescentes las prefieren.

Las advertencias de expertos y la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado alertas reiteradas sobre los riesgos para la salud de las bebidas energéticas, especialmente cuando se consumen con alcohol. A pesar de estas advertencias, su popularidad sigue en aumento sin regulación adecuada.

El informe de AESAN también subraya los posibles riesgos para la salud y recalca que los ingredientes de estas bebidas, como la cafeína, no han sido evaluados para menores de edad. La Academia Americana de Pediatría (AAP) se une a estas inquietudes, enfatizando que estos productos no han sido probados en niños y adolescentes, y no se puede garantizar su seguridad para este grupo de edad.

Bebidas energéticas: ¿Qué son y para qué sirven?

Las bebidas energéticas, a veces confundidas con refrescos, son en realidad productos que contienen una mezcla de sustancias estimulantes. Estas bebidas están diseñadas para brindar una sensación temporal de energía, combatir el cansancio y mejorar la concentración y el rendimiento físico y mental. Contienen ingredientes como cafeína, taurina, guaraná y ginseng, que actúan como potenciadores de la cafeína.

Aunque se comercializan como una solución para aumentar la energía, su contenido puede ser perjudicial si se consume en exceso.

Efectos secundarios de las bebidas energéticas

El consumo de bebidas energéticas puede desencadenar una serie de efectos secundarios negativos, especialmente en los adolescentes. Algunos de los efectos secundarios estudiados incluyen:

Impacto en el sistema cardiovascular: La taurina, un ingrediente común en estas bebidas, se ha asociado con un aumento en la frecuencia cardíaca y la agitación en algunos estudios. Afectación del sistema nervioso: Si un adolescente tiene trastornos ansiosos o maníacos previos, estos síntomas se pueden agravar. Resistencia a la insulina: El alto contenido de azúcar en las bebidas energéticas puede aumentar la resistencia a la insulina, un factor de riesgo para la diabetes. Riesgo de hipervitaminosis: El consumo excesivo de algunas vitaminas presentes en estas bebidas puede aumentar el riesgo de hipervitaminosis, en particular, la vitamina B3.

Además de estos efectos, el alto contenido de cafeína en las bebidas energéticas puede llevar a la dependencia.

Impacto en los adolescentes

Las bebidas energéticas pueden tener efectos negativos específicos en los adolescentes. Estos productos tienden a sobreestimular a los jóvenes, lo que puede provocar síntomas como dolores de cabeza, palpitaciones, náuseas, vómitos, diarrea, dificultad para dormir, convulsiones y alteraciones en los patrones de sueño. En resumen, pueden afectar el sistema nervioso y cardiovascular de los adolescentes.

Un aspecto interesante es que, a pesar de proporcionar inicialmente una sensación de bienestar y energía, esta sensación suele revertirse en una sensación de agotamiento una vez que los efectos desaparecen.

Casos extremos y advertencias de expertos

A pesar de que los efectos adversos de las bebidas energéticas son ampliamente conocidos, algunos casos extremos han generado preocupación. Por ejemplo, la muerte de un adolescente de 16 años en Carolina del Norte después de consumir varias bebidas altamente cafeinadas en un corto período de tiempo, es un recordatorio impactante de los peligros asociados con estas bebidas. Es crucial destacar que el joven era aparentemente saludable y no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Este trágico incidente subraya la necesidad de precaución.

Pediatras y expertos en salud infantil advierten sobre el consumo de bebidas energéticas entre niños y adolescentes. La recomendación es que los jóvenes de entre 12 y 18 años no consuman más de 100 mg de cafeína al día. Sin embargo, una sola lata de 500 ml de bebida energética ya excede esta cantidad en un 60%, sin tener en cuenta el alto contenido de azúcar en muchas de estas bebidas.

Diferencia entre bebidas isotónicas y energéticas

Es muy importante saber distinguir entre las bebidas deportivas (isotónicas) y las bebidas energéticas, ya que sirven para fines diferentes. Las bebidas isotónicas están diseñadas para reemplazar el agua y los electrolitos perdidos durante el ejercicio y pueden ser útiles para atletas que realizan actividades físicas intensas. Sin embargo, la mayoría de los niños que practican actividades físicas regulares pueden optar por agua pura, según la Academia Americana de Pediatría (AAP).