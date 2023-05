Cáncer testicular: el tumor más frecuente en hombres jóvenes que padece el humorista Manu Sánchez

Los tumores principales de células germinales que se encuentran en los testículos se dividen en dos tipos: seminomas y no seminomas. Ambos tipos de tumores ocurren aproximadamente con la misma frecuencia. Muchos casos de cáncer testicular presentan una combinación de células no seminomas y células seminomas. Estos tumores de células germinales mixtas se tratan como no seminomas debido a que su crecimiento y propagación se asemejan a los tumores no seminomas.