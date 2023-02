Trasplante de células madre: Así funciona la terapia que ha curado al tercer paciente de VIH en el mundo

tratamientos con células madre son cada vez más habituales y ofrecen buenos resultados en el tratamiento de patologías del aparato locomotor, algunos tipos desangre como la leucemia, el linfoma, el neuroblastoma y el mieloma múltiple. En estos trasplantes, las células madre reemplazan las células dañadas por la quimioterapia o la enfermedad, o sirven para que el sistema inmunitario del donante combata las mutaciones derivadas. Más información VIH: Pasos hacia la curación

Los hospitales andaluces comienzan a administrar el nuevo tratamiento frente al VIH, con una inyección cada dos meses Las células madre viven principalmente en la médula ósea (la parte interior esponjosa de ciertos huesos). Es aquí donde se dividen para la producción de nuevas células sanguíneas. En estos casos, estos trasplantes utilizan células madre adultas o sangre del cordón umbilical. Las células madre se introducen en una vena, muy similar a una transfusión de sangre. Las células madre viajan a la médula ósea, se injertan, y luego comienzan a producir nuevas células sanguíneas normales. Estas células madre se manipulan para que se conviertan en tipos específicos de células, como células sanguíneas, nerviosas o del músculo cardíaco.

En el caso del VIH, se basa en el uso de células madre de individuos que tienen una mutación genética que los hace resistentes al VIH (la mencionada CCR5). Esta proteína, la CCR5, se suele expresar en las células del cuerpo, pero en las personas que tienen la mutación no se expresa. El virus, para entrar a las células, necesita abrir dos puertas, la molécula CD4 y la CCR5. Si no se expresa el CCR5, el virus no puede abrir esa puerta y penetrar en las células. Lo mismo sucede con los linfocitos CD4. Así, aunque el VIH persista un tiempo y replique a pesar del tratamiento antirretroviral, el hecho de que no pueda infectar nuevas células le lleva a su desaparición.

Cabe destacar que, en los tres casos, se combinaron la infección por VIH y la leucemia. Después de agotar todas las opciones de tratamiento para el trastorno sanguíneo, los médicos optaron por un trasplante de médula ósea de un donante compatible. Para ir un paso más allá, además de la compatibilidad, el donante tenía esta extraña mutación, que se encuentra en solo el 1% de la población europea, que bloquea la entrada del virus en las células.