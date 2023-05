El aumento del cáncer de mama agresivo en mujeres jóvenes: ¿Qué está pasando?

Por otro lado, el cáncer de mama HER2 positivo se caracteriza por la presencia de una mayor cantidad de una proteína llamada receptor HER2 en las células cancerosas. Esta proteína estimula el crecimiento celular y puede hacer que el cáncer de mama sea más agresivo. Afortunadamente, en los últimos años, se han desarrollado terapias dirigidas específicas para este subtipo, como los medicamentos dirigidos al receptor HER2, como el trastuzumab y el pertuzumab.

Factores que han aumentado la incidencia

Uno de los principales factores que podría contribuir al aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes son los cambios en los estilos de vida. En las últimas décadas, se ha observado un incremento en el consumo de alcohol, el tabaquismo, la falta de actividad física, el aumento del estrés y una alimentación poco saludable. Estos factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama pueden ser más prevalentes en la población joven, lo que potencialmente aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Asimismo, se cree que las pacientes jóvenes tienden a presentar mayores probabilidades de antecedentes familiares y de mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas heredadas, como las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estas mutaciones pueden ser más comunes en mujeres jóvenes diagnosticadas con la enfermedad, lo que indica la importancia de la evaluación genética y el asesoramiento para identificar a aquellas que pueden tener un mayor riesgo.

Por otro lado, el no tener hijos y no amamantar son factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama. La maternidad tardía en nuestro país podría estar participando en el aumento de esta incidencia. En este sentido, los factores hormonales también desempeñan un papel importante. Algunas mujeres jóvenes están expuestas a niveles más altos de hormonas debido al uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal o cambios hormonales naturales en su cuerpo. Estas fluctuaciones hormonales pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en mujeres jóvenes.