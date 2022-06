Las causas del Síndrome de Ramsay Hunt, el desencadenante de la parálisis facial de Justin Bieber

Hace tan solo unos días nos hacíamos eco de una noticia que acaparó el foco de la opinión pública. La estrella del pop y ganador de un Grammy, Justin Bieber, anunció a través de su cuenta de Instagram que su rostro está parcialmente paralizado por una dolencia neurológica conocida como Síndrome de Ramsay Hunt. Esto sucede poco después de que su mujer, la modelo Hailey Baldwin, tuviera que ser ingresada por experimentar un episodio con síntomas parecidos a los de un derrame cerebral. Bieber, por su parte, ya declaró hace años que padecía la enfermedad de Lyme, dos padecimientos por lo que ha declarado que no podrá continuar su gira y que su cuerpo necesita ''reducir la velocidad''.

El síndrome en cuestión se asocia a parálisis facial periférica acompañada de una erupción vesicular en pabellón auricular o cavidad oral, causada por la afectación del ganglio geniculado por el virus varicela-zóster (el mismo que causa la varicela común) en un nervio de la cabeza .es una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. Así lo expresó el propio músico: "Obviamente, como probablemente pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es por este virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis''.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

En las personas con este síndrome, se cree que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, lo cual lleva a que se presente irritación e hinchazón del nervio. Afecta sobre todo a personas adultas, y en contadas ocasiones se produce en niños. Pero, ¿Cuáles son sus causas?

CAUSAS

El síndrome de Ramsay Hunt ocurre en personas que han tenido varicela. Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster, una erupción dolorosa con ampollas llenas de líquido.

Aunque no es una enfermedad contagiosa, desde la Clínica Mayo puntualizan que "la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no la han tenido anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella". Asimismo, esta infección "puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario", aseguran desde la Clínica Mayo

Por este motivo, si se padece este síndrome, recomiendan evitar el contacto físico con cualquier persona que nunca haya tenido varicela o que no esté vacunado, personas que tengan un sistema inmunitario débil, recién nacidos y embarazadas.

¿Es permanente?

Este síndrome suele responder a un tratamiento médico que acaba primero con el virus que lo desencadena, por lo que es temporal. Así lo reconoce el propio Bieber. "Es sólo algo temporal pero no sé cuánto tiempo va a durar", afirma, pero también recalca la gravedad del problema de salud que sufre: "Esto es bastante serio, como pueden ver, desearía que no fuera así pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que ir más despacio y espero que lo entiendan", añade.

El artista no explica qué tratamiento médico está siguiendo pero sí confirma que está haciendo ejercicios de gimnasia facial y que necesita "descansar y relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer", sentencia.