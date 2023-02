Citisina, así actúa en el cuerpo el principal principio activo del nuevo fármaco para dejar de fumar

Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Este mal hábito supone un importante problema de salud pública en nuestro país, donde se posiciona como la primera causa de muerte y morbilidad por cáncer de pulmón y enfermedad cardiovascular, con aproximadamente 50.000 muertes al año. Un dato que ha empeorado con los años, sobre todo en el caso de las mujeres que se incorporaron a su consumo a partir de los 70. Esto ha propiciado, según el último informe elaborado por la SEOM y la Red Española de Registros de Cáncer, que el cáncer de pulmón se postule como el que más muertes provocará en mujeres en los próximos años. Conscientes de los riesgos, son muchos los que se marcan como objetivo a corto plazo dejar de fumar.

Hay varias formas, como abandonar la adicción de manera brusca, la acupuntura e incluso la hipnosis; y tratamientos con medicamentos como la terapia de reemplazo de nicotina (NRT). Ninguna de las farmacológicas estaba financiada por el sistema de salud público y corría a cargo del bolsillo de los que se marcaban este propósito. Hasta ahora, a partir de este mes Todacitan se convertirá en el único tratamiento financiado por el Ministerio de Sanidad.

Su principio activo es la Citisina, un alcaloide vegetal que reduce progresivamente la adicción a la nicotina mediante el alivio de la abstinencia. Pero, ¿Qué es exactamente este compuesto?, y ¿Cómo actúa en el organismo? Te contamos todo lo que debes saber sobre esta nueva revolución que ya se agota en farmacias.

¿Qué es?

La citisina es un alcaloide vegetal obtenido de las semillas de árboles del género Cytisus laburnum, analizada por primera vez en 1818 y sintetizada en 1864. Un siglo después, se comenzaron a evaluar sus propiedades y a estudiar su eficacia como tratamiento para dejar de fumar. Su acción se debe al efecto agonista parcial selectivo de los receptores nicotínicos de la acetilcolina.

El uso de esta planta es muy antiguo tanto en América como en Europa, donde se ha utilizado para tratar el estreñimiento, el insomnio, la migraña o la tos. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial los soldados alemanes y los soviéticos que estaban en el frente oriental europeo utilizaban las hojas de esta planta como alternativa más económica que el tabaco.

La citisina es un equivalente natural de la vareniclina, una molécula sintética que Pfizer creó, en su origen, para patentarla justo después de la caída del bloque soviético. Hasta ahora, el tratamiento más efectivo para dejar de fumar. La citisina comenzó a ser una alternativa de interés, particularmente, para aquellos con efectos adversos a la vareniclina. ''La citisina y la vareniclina pertenecen al mismo grupo de agonistas parciales y antagonistas parciales de los receptores de nicotina. Ambas sustancias tienen una alta afinidad por los receptores nicotínicos α⁴β²'', explica un equipo de investigadores dirigido por el profesor Witold Zatoński, de la Universidad de Calisia (Polonia), en el Journal of Health Inequalities en 2020.

¿Cómo actúa?

Este alcaloide vegetal presenta una estructura parecida a la de la nicotina que actúa uniéndose a los mismos receptores que esta incluso con mayor afinidad, pero con una acción más débil. Así, resulta un agonista parcial que compite y desplaza a la nicotina de la unión a esos receptores e impide que esta ejerza sus efectos. Por tanto, no solo reduce los síntomas del síndrome de abstinencia sino que consigue bloquearlos disminuyendo el deseo de fumar.

A este respecto, una de las ventajas de este tratamiento es que dura 25 días (un envase de 100 comprimidos), un periodo más corto que otros fármacos con la misma indicación ( entre 3-6 meses). En este período se conseguirá la deshabituación física que, tradicionalmente, se alcanza en unos tres meses. En el caso de la psicológica, la gran afinidad de la citisina por los receptores nicotínicos de acetilcolina α⁴β² permite reducir la sensación de carencia provocada por dejar de fumar y podría reducir el efecto de recompensa neurológica que produce el hecho de fumar un cigarrillo. Eso sí, según indican los expertos, es común que la deshabituación psicológica llegue a partir del año.

¿EFECTOS ADVERSOS?

En cuanto a los efectos adversos, en 2014, un ensayo clínico con más de 1300 participantes en Nueva Zelanda, cuyos resultados se publicaron en The New England Journal of Medicine (NEJM), mostró que la citisina es más eficaz que la terapia de reemplazo de nicotina (NRT). Otro metaanálisis, publicado en 2021, muestra que la citisina es más efectiva que la vareniclina (Champix) y con significativamente menos efectos adversos.

Sin embargo, pueden presentarse algunos comunes como:

Boca seca

Diarrea y náuseas

Ardor de estómago

Vómitos

Dolor abdominal al principio del tratamiento

Además de las gastrointestinales, también pueden aparecer otros con menos frecuencia, aunque se cree que son más causa de dejar el hábito que del propio fármaco. Algunos de ellos son:

Apetito y aumento de peso

Mareos

Fatiga

Irritabilidad y cambios de humor

Ansiedad

Trastornos del sueño

Dolor de cabeza

Taquicardia

Hipertensión

Erupción cutánea

Asimismo, el prospecto y los expertos recuerdan que el paciente debe dejar de fumar como mucho a partir del quinto día desde el inicio de la toma del fármaco. Y destacan que es importante no seguir fumando porque esto podría empeorar las reacciones adversas. En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y reanudarse después de 2 o 3 meses.