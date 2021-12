Consejos para enfrentar la llamada 'depresión navideña', según los expertos

Diciembre va ligado a un único sinónimo: Navidad. Mes de reencuentros, familia, reuniones, amigos, entrega de regalos, luces, villancicos y actos de solidaridad. Resulta un período estrechamente vinculado con la felicidad, la calidez del hogar y la alegría en las calles. Sin embargo, durante estos días también toca echar de menos a los que ya no están, aquellos que no se sientan en la mesa a celebrar con nosotros. Una etapa, asimismo, de reflexión, de propósitos y de cierre. En este contexto, con todos estos condicionantes, hay personas que ven acentuados sus sentimientos de tristeza, soledad e introspección personal.

La tristeza o 'depresión navideña' que afecta a muchas persona y tiene muchos nombres, también cuenta con una larga literatura detrás. Es un trastorno frecuente que todos sentimos un año u otro, y algunos con asiduidad. En algunos casos puede llegar a ser grave y las emergencias sanitarias por trastornos de angustia y ansiedad pueden crecer durante las fiestas. Sin embargo, muchos expertos no se decantan en convertirla en un trastorno o patología clínica. Eso sí, existen consejos que pueden ayudar a sobrellevarla.

Entre sus síntomas se encuentran la pérdida de interés o incluso aversión por todo lo relacionado con la Navidad,sentirse molesto o infeliz al entrar en contacto con todo lo relacionado con la Navidad (como escuchar villancicos o ver decoraciones navideñas), apatía por las actividades relacionadas con los festejos navideños o aislamiento y poco interés por la compañía de otras personas.

CONSEJOS PARA LA 'DEPRESIÓN NAVIDEÑA'

1.-Expresar las emociones negativas a sus amigos y sus familiares. Esto ayudará a desahogarse y podrá recibir comprensión y cariño de personas cercanas.

2.Pedir ayuda a los demás. Delega o reparte con familiares y amigos aquellas actividades que no te hagan sentir bien durante este período (organizar las reuniones, preparativos, compras...)

3.No haga comparaciones y aprecie lo que tiene como su familia y logros propios. Es fundamental relajarnos y disfrutar de tiempo de calidad durante nuestros días de descanso. Busque nuevos retos y dedica tiempo a sí mismo.

4.Crear nuevos entornos y tradiciones. Una buena opción es crear espacios de reencuentros, tradiciones familiares para compartir y aliviar emociones negativas. Si estás lejos de tus seres queridos, busca compañía y mantente más activo que de costumbre.

5.Analiza tus pensamientos y modifícalos por otros más positivos y/o realistas si es necesario. No todo el mundo tiene que estar feliz en Navidad, los problemas no van a desaparecer por sí solos, pero lo cierto es que, a pesar de todo ello, podemos estar con las personas queridas y disfrutar de buenos momentos

6.Si echas de menos a un ser querido, deja que la tristeza y el duelo fluyan. No te presiones, pero tampoco te recrees en las emociones negativas. Puedes rememorar desde la alegría o, como hemos mencionado, buscar tradiciones diferentes que no te trasladen a la nostalgia.

7. Intentarlo no es forzarse. No siempre hay que estar alegres y agradar a todo el mundo. Trata de salir de casa y disfrutar de buenos ratos con la familia y los amigos, pero no te sientas obligado a hacerlo solo porque sean fechas señaladas en el calendario.