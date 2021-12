Cómo enfrentar una navidad de reencuentros de manera segura sin poner en riesgo la salud

Desde que la pandemia del coronavirus se instaló en nuestras vidas, son muchos los planos en los que consiguió cambiarnosla. Entre ellos, el plano de nuestras relaciones y costumbres. A pocos días del inicio de la Navidad,lo que todos tenemos claro es que estas fiestas serán menos restrictivas que las anteriores, pero aún así debemos de ser cautelosos ante el avance de Ómicron y los contagios derivados de la misma. Por segundo año consecutivo nos preguntamos cómo pasar esta temporada de festividades lo más armoniosa, alegre y segura posible. ¿Cómo celebrar de manera segura? Te damos algunas ideas.

CONSEJOS PARA UNAS NAVIDADES SEGURAS

Grupos reducidos

El término grupos 'burbuja' ya nos suena. Festejar las fiestas con nuestros más allegados toma todo el sentido de la palabra. Si estás pensando si ir o no a la comida de empresa, lo más conveniente es no ir. Aunque en el caso de que lo hagas, deberás poner todas las precauciones. Ya estamos viendo los casos de brotes a causa de estos eventos.

Evita estar con diferentes grupos de personas, ya sean familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no sobrepasas la cantidad de personas autorizadas en reuniones familiares.

Sitios espaciosos y ventilados

Esta es una de las cuestiones que menos ha cambiado en año y medio de pandemia: se mantiene la necesidad de ventilar los espacios de convivencia, especialmente en el caso de lugares muy poblados como pueden ser los salones en Navidad.

Hay que aumentar la ventilación, bien dejando las ventanas un palmo abiertas para que se renueve el aire continuamente, o bien abriendo cada poco tiempo todo de par en par, también el baño y la cocina. El medidor de CO2 es una de las soluciones que están proponiendo algunos expertos para medir y manetner una adecuada ventilación. Los espacios cuanto más grandes y amplios, mejor. Y si puede ser al aire libre, menos riesgo aún.

Reglas básicas de higiene

El uso de la mascarilla continua siendo imprescindible. El mensaje de Sanidad es idéntico desde hace tiempo, recordar que la mascarilla en interiores es obligatoria (siempre que no se esté bebiendo o comiendo) y que jamás ha dejado de serlo. Menos aún en plena tendencia ascendente sostenida desde hace semanas y con la amenaza de ómicron. Es conveniente llevarla todo lo que se pueda, especialmente cuando se comparta mesa con varias burbujas de convivencia diferentes.

Para evitar riesgos también se recomienda que los invitados se mantengan sentados. Por eso proponemos que hagas de perfecto anfitrión y sirvas tú mismo la comida de las bandejas con el que reduces las posibilidades que se levanten.

Este año también es mejor que no pongas una tabla de catering de la cual tus invitados se puedan servir. Es mejor que dejes la comida ya preparada ante el plato de cada comensal. Así no tocarán nada más que aquello que cada uno vaya a comerse. Y, claro está, aumentar la frecuencia con que nos lavamos las manos.

Test de antígenos

Los expertos confiesan que hacerse una prueba antes de las reuniones, podría ser útil para reducir los riesgos, aunque no es la solución definitiva. Además, no evitaría contagiarse de otra persona que pueda tener el virus, aunque no lo sepa, y se mueva en un ambiente cercano. Y se plantea la figura de la ''falsa seguridad''. Esto significa dar rienda suelta a toda actividad y contacto y podría suponer igualmente una situación de riesgo.

Se deben guardar las mismas precauciones, con límites y medidas se higiene y seguridad. En el caso de dar positivo, aislarse inmediatamente.