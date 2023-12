Consejos para gestionar la ansiedad a la hora de comprar regalos

No todas las personas encajan bien buscar regalos ya que puede ser una de las cosas más estresantes con las que te puedes encontrar y más en la época navideña. Ya de por sí, nos encontramos ante unos días estresantes por los numerosos estímulos provenientes de muchas direcciones.

El estrés tiene que ver con la mente en el sentido de que es el resultado de la sensación que nos produce esa experiencia. "Cuando recibimos un regalo hay un doble sacrificio: se activan las regiones del placer de nuestro cerebro (sistema neuronal del refuerzo) y también nuestro cerebro más emocional. Las estructuras críticas para el procesamiento de la información emocional se ponen en marcha, sobre todo la amígdala o la corteza prefrontal, más vinculadas a la cognición social", explica Diego Redolar, neurocientífico y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Por qué regalar provoca ansiedad

Según los psicólogos, regalar es una forma importante de conectar con el que se fortalece un vínculo simplemente con haberte molestado en intentar que la otra persona se sienta especial. Pensar en la persona a la que vas a regalar y el tipo de regalo que le gustaría recibir brinda la oportunidad de unirte más a esa persona.

El problema está en que hay gente a las que les importa demasiado lo que piense la otra persona. Ahí es de donde surge la ansiedad, de ese miedo a no agradar o a que el regalo no agrade. Esto sucede, a menudo, por la falta de información que tenemos sobre esa persona, sus necesidades y sus gustos. Según Redolar: "Al ser humano, cuando tiene que tomar una decisión, le gusta tener información de contexto. Si no lo tiene, la corteza prefrontal se ve obligada a hacer un sobresfuerzo para decidir qué hacer, y esto puede generar esta ansiedad".

Muchas veces es mejor dejarse llevar por el factor sorpresa por ambas partes. De esta forma, le das a la otra persona la oportunidad de descubrir algo nuevo y diferente.

Consejos para que regalar no provoque ansiedad