Contacto cero, si es desde el amor propio, también es aplicable en las relaciones familiares

El contacto cero es cortar toda clase comunicación, ya sea directa o indirecta, con la persona que te está haciendo daño y si esa o esas personas se encuentran dentro del entorno familiar, también hay que romperlo. Pero para que sea efectivo, la decisión de tomar la distancia tiene que hacerse desde el amor propio y no desde el enfado o porque es lo que hay que hacer.

Aplicar el contacto cero en el ámbito familiar no es una tarea fácil y mucho menos cuando se tiene la creencia de que el vínculo con la familia es indestructible. Debes tener en cuenta que ninguna relación lo es, así que si se trata de cuidar de tu salud emocional y estar cerca de estas personas te crea malestar, hay que poner en marcha, al menos temporalmente, el contacto cero.

Esta técnica, generalmente, se aplica a perfiles de parejas narcisistas, pero en las familias también hay parientes con estos perfiles, generalmente el narcisista es uno de los progenitores y la víctima el hijo o hija quien sufre muchos daños emocionales que tiene que trabajar durante mucho tiempo.

El contacto cero no es una solución rápida

No es sano quitarle importancia al daño que recibes por parte del entorno familiar, al igual que tampoco lo es normalizar estas conductas. Por eso, hay que romper con esas relaciones aplicando el contacto cero emocional. Cuando se habla de contacto cero, no solo hace referencia al plano físico evitando todo tipo de relación con la persona, al menos durante un tiempo, sino que el contacto cero tiene que ser también emocional. Esto no es fácil porque los seres humanos estamos hechos para relacionarnos y no para romper vínculos. Así que poner en práctica el contacto cero, conlleva pasar por diferentes etapas ya que no se trata de que comiences una nueva vida como por arte de magia.

A veces hay que afrontar un duelo por el síndrome de abstinencia que aparece debido a haber cortado esa relación con la que llevas toda la vida, pero que, a su vez, la mejorará cuando hayas superado algunos procesos. Si difícil es muchas veces alejarte de una ex pareja, mucho más lo va a ser con familiares más que por la unión en sí, es porque cuesta cortar de tu mente la creencia de que, como es familia, hay que aguantar. Sin embargo, cuando rompes el vínculo con las personas que te hacen y te han estado haciendo daño, dejas espacio para que entren otras que vienen para nutrir tu vida y a tratarte como te mereces.

Cuando se habla de toxicidad o daño, se refiere a que ha habido abusos, discriminación, conflictos o violencia verbal, incluso, física. Es un ambiente poco adecuado para que crezca una persona, pero muchas veces quienes más daño te hacen son aquellas que se encuentran dentro de tu núcleo familiar. Y si de adulto estás emocionalmente insano y, probablemente, hayas necesitado ayuda profesional para aprender a gestionar tus propias emociones, se debe a unas bases mal creadas en la infancia.

Independientemente de que esas personas no tuvieran conocimientos básicos en inteligencia emocional y dejando a un lado el "es que es buena gente", fuiste un daño colateral y sufriste las consecuencias de la propia crianza de tus progenitores.

Cómo aplicar el contacto cero

La familia influye de manera importante en nuestra personalidad y la autoestima que surge en buena parte de cómo interpretamos la manera en la que nos trata. Muchas veces no somos capaces de perdonar terapéuticamente porque no se basa en un "juicio" de has hecho bien o mal. Ese es un perdón que tiene que ver con las creencias religiosas. El perdón terapéutico es un proceso emocional cuyo fin es tu propia recuperación. Así que: