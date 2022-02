Descubren el área cerebral que se activa con el 'Punto C', el 'botón' del clítoris

Probablemente has escuchado del punto G, junto con que es la ''clave'' para lograr un orgasmo vaginal increíble. Llegar al punto G no es fácil, depende mucho de saber ubicarlo y también de las posturas sexuales que se practiquen, de esta forma la mujer puede aumentar su placer y llegar más fácilmente al orgasmo. Sin embargo, no todas logran conseguirlo. Si bien es cierto que lo ideal es que las mujeres alcancen un orgasmo combinado a través de la estimulación de su clítoris y su punto G. El clítoris es el único órgano femenino cuya única función es la de dar placer. Diversos estudios científicos demostraron que para las mujeres la plena satisfacción sexual no se obtiene a través del estímulo de su punto G, sino estimulando su cerebro y, más concretamente, el punto C (ubicado en una región cerebral).

El objeto de estas investigaciones se debe a que, pese a que el 85% de las mujeres obtienen la fuente de placer y orgasmos más intensos estimulando el clítoris, no son todos iguales. Además de conocer tu propio cuerpo, existe una conexión muy grande entre los cambios mentales y los cambios genitales, en el caso de las mujeres.

EL HIPOTÁLAMO, REGIÓN CLAVE

el deseo sexual surge en la región del hipotálamo que se encarga de comunicar y coordinar a neuronas y hormonas, de liberar un torrente hormonal como la oxitocina que refuerza los lazos afectivos, la dopamina responsable del placer y la satisfacción, y las endorfinas que incrementan el bienestar y la felicidad.

Y es que, nuestro cerebro es el órgano sexual más poderoso y es fundamental para una buena actividad sexual, pues está asociado con los estímulos sensoriales y las emociones, con la creación de fantasías, o los pensamientos excitantes que desencadenan una respuesta positiva. Sobre todo en el caso de las mujeres.

Tal y como publican en el medio especializado The Journal of Neuroscience y como recoge Medscape, conocer qué región del cerebro es la que activa la estimulación genital puede ayudarnos a comprender muchas cosas sobre la salud sexual, como los mecanismos detrás del sexo sano o las causas y posibles tratamientos para la insatisfacción o las disfunciones sexuales, o incluso los efectos a largo plazo del abuso sexual.

El estudio se llevó a cabo sobre 20 mujeres sanas sin antecedentes de embarazo, trastornos psiquiátricos o neurológicos, abuso o abandono infantil, enfermedades de transmisión sexual, trastornos sexuales u otras enfermedades. Además, no estaban menstruando en el momento de realizar el estudio ni consumían sustancias psicotrópicas.

RESULTADOS

Durante el estudio a cada mujer se le escaneó la actividad cerebral mientras llevaban puesta una prenda de ropa interior con un dispositivo colocado en la zona del clítoris que vibraba lo suficiente como para estimularlo. Después, compararon estas imágenes con otras obtenidas de la misma manera mientras el mismo dispositivo vibraba en el reverso de su mano derecha.

En contra de los resultados obtenidos en la mayoría de la investigación previa, el estudio logró estimular únicamente el clítoris, sin tocar otras partes del cuerpo y sin producir excitación sexual notable, permitiendo observar sólo las regiones del cerebro activadas al tacto en el clítoris sin que existan otras interferencias.

De la misma forma, resulta novedoso que los científicos lograsen claramente mostrar que la frecuencia de las relaciones sexuales en el año anterior y a lo largo de la biografía del individuo están directamente relacionadas con la estructura física del cerebro ligada al tacto genital.