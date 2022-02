Descubren un nuevo riesgo cardiovascular que puede causar el paracetamol efervescente

El paracetamol y sus derivados, medicamentos indicados para dolores de cabeza, fiebre y malestar general, son los remedios más utilizados para tratar estas afecciones en nuestro país y también se considera inofensivo y seguro siempre que se haga un buen uso de los mismos. En este sentido, aunque sus perjuicios se observan de manera poco frecuente, los expertos piden que hagamos un consumo más moderado e inteligente. En estos casos, un nuevo estudio publicado en la revista 'Circulation' afirma que el uso prolongado de Paracetamol efervescente como medicamento, podría incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en personas con hipertensión arterial.

En consecuencia, los médicos han advertido de la necesidad de intentar evitar tomar paracetamol disuelto y efervescente que contenga sal, tras los resultados de un amplio estudio que muestra una relación con un riesgo significativamente mayor de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y muerte.

Se sabe que el exceso de sal en la dieta es un importante problema de salud pública y se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y de muerte entre los pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que exssta un riesgo similar para las personas con presión arterial normal y no sería ético realizar un ensayo controlado aleatorio para analizarlo. La investigación en cuestión, contó con los datos de casi 300.000 individuos registrados por médicos de atención primaria del Reino Unido.

EL SODIO, DESENCADENANTE

Hay que tener en cuenta que el sodio, uno de los principales componentes de la sal, suele utilizarse para ayudar a que medicamentos como el paracetamol (también conocido como acetaminofén) se disuelvan y desintegren en el agua. Sin embargo, las formulaciones efervescentes y solubles de los comprimidos de 0,5 g de paracetamol pueden contener 0,44 y 0,39 g de sodio, respectivamente.Es decir, esto se traduce en que si una persona toma todos los días un gramo de paracetamol de este tipo cada seis horas, acaba consumiendo al día 3,5 o 3,1 gramos de sodio al final de la jornada.na cantidad preocupante porque excede la ingesta diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 gramos al día.

Duante el estudio, los científicos descubrieron que el riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardiaca después de un año para los pacientes con hipertensión que tomaban paracetamol que contiene sodio era del 5,6% (122 casos de ECV), mientras que era del 4,6% (3051 casos de ECV) entre los que ingerían el medicamento sin sodio. El riesgo de muerte también fue mayor: del 7,6% (404 muertes) y del 6,1% (5.510 muertes), respectivamente.

Hubo un aumento de riesgo similar entre los pacientes sin presión arterial alta. Entre los que tomaron fármaco con sodio, el riesgo de ECV al año fue del 4,4% (105 casos de ECV) y del 3,7% (2079 casos de ECV) entre los que tomaron paracetamol que no lo contenía. El riesgo de morir fue del 7,3% (517 muertes) y del 5,9% (5.190 muertes), respectivamente.También descubrimos que el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte aumentaba a medida que aumentaba la duración de la ingesta de paracetamol con sodio, señala el profesor Zeng, uno de los autores principales del estudio. El riesgo de enfermedad cardiovascular aumentó en una cuarta parte para los pacientes con hipertensión arterial que tenían una receta de paracetamol con sodio, y aumentó en casi la mitad para los pacientes que tenían cinco o más recetas de paracetamol con sodio".

Evitar los efervescentes con sodio

Para evitar el aumento de la mortalidad a causa de estos medicamentos con sodio, Schutte y Neal proponen que los medicamentos con una alta cantidad de sodio lleven una etiqueta informativa en la parte frontal de su envase. Con esta indicación, pretenden concienciar sobre el aporte de sodio a través de los medicamentos ya que "es preocupante que algunas encuestas sugieren que el 94% de los usuarios de medicamentos efervescentes se automedican con preparaciones que no requieren receta médica".

El alivio del dolor que proporciona el paracetamol es similar entre los productos que llevan sodio y los que no. Por tanto, Chao Zeng destaca que los médicos deberían recetar aquellos que no contienen este mineral y que el perfil de seguridad del paracetamol soluble debe revisarse. "Las personas deben prestar atención no sólo a la ingesta de sal en la comida, sino también vigilar el consumo de sodio insospechado que hacemos a través de los medicamentos que guardamos en nuestro botiquín".

Aunque el consumo puntual de paracetamol para aliviar un dolor se considera seguro, los expertos aconsejan revisar las condiciones bajo las que se prescribe en ciertos casos y pacientes, a la luz de los últimos hallazgos.