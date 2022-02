Descubren vínculos entre la calidad del esperma y el tiempo de uso del móvil

El móvil se ha convertido en un elemento imprescindible e indispensable en la vida cotidianan de cualquier persona. Sin embargo, la dependencia de los smartphones está llevando a que estos afecten negativamente a la salud, tanto física como mental. Uno de los menos conocidos, pero igualmente perjudicial y dañino,es los efectos potenciales de los teléfonos móviles en la calidad del esperma. Así lo ha confirmado un nuevo estudio realizado por la Universidad Nacional de Pusan (Corea). En general, los resultados indican que el uso de teléfonos móviles está asociado con una motilidad, viabilidad y concentración reducidas de los espermatozoides.

Los dispositivos electrónicos como móviles o tablets generan radiaciones no ionizantes que si pueden afectar a la fertilidad. Estas ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF-EMW), son absorbidas por el cuerpo creando un efecto perjudicial sobre diferentes parámetros que miden la calidad seminal del varón.

Apoximadamente el 50% de los españoles tienen o presenta una calidad de semen inferior al estándar que marca la OMS, y aunque tener una calidad de semen baja no implica sufrir de esterilidad si que puede traer problemas a la hora de conseguir una gestación.

En este sentido, la cantidad de usuarios de móviles probablemente aumentará en el futuro, y los investigadores apuntan a que ya es hora de que se comience a considerar la exposición a RF-EMW como uno de los factores subyacentes que causan una reducción en la calidad del esperma entre la población masculina.

Estos hallazgos son más refinados que los del metanálisis anterior gracias a un mejor análisis de subgrupos de los datos. Otro aspecto importante que analizaron los investigadores fue si un mayor tiempo de exposición a los móviles se correlacionaba con una menor calidad del esperma. Por ello, examinar este factor y seguir pautas para evitar este efecto, resulta imprescindible de cara a este problema.

DESARROLLO

En un esfuerzo por presentar resultados más actualizados, un equipo de investigadores dirigido por el profesor asistente Yun Hak Kim, examinó 435 estudios y registros publicados entre 2012 y 2021 y encontraron 18, que cubrían un total de 4.280 muestras, que eran adecuados para los análisis estadísticos.

Descubrieron que la disminución en la calidad del esperma no estaba significativamente relacionada con el tiempo de exposición, solo con la exposición a los teléfonos móviles en sí. Teniendo en cuenta que los resultados fueron consistentes tanto en datos 'in vivo' como 'in vitro' (semen cultivado), Kim advierte que ''los usuarios masculinos de teléfonos móviles deben esforzarse por reducir su uso para proteger la calidad de su esperma''.

Al ver cómo las tecnologías evolucionan tan rápidamente, el Dr. Kim comenta que ''se necesitarán estudios adicionales para determinar el efecto de la exposición a los EMW emitidos por los nuevos modelos de teléfonos móviles en el entorno digital actual''. Asimismo, otra investigación de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño señala que existe una correlación entre el uso de dispositivos digitales por la noche y la mala calidad del esperma.

El uso de teléfonos inteligentes por la noche, el uso de tabletas después de acostarse y el uso de televisión a altas horas de la noche se asocian con una disminución de la concentración de espermatozoides. En estos hallazgos principales, los investigadores también notaron la relación entre la calidad del esperma y los hábitos de sueño. Los hombres que duermen más tienden a tener un mayor número de espermatozoides y un mayor movimiento progresivo. Por otro lado, los hombres que tienen «más sueño» generalmente tienen espermatozoides de menor calidad.