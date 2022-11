Frenadol Complex, esto es lo que debes saber de este medicamento para aliviar los síntomas de la gripe

El otoño y la llegada del frío provocan un aumento también de enfermedades respiratorias causadas por virus, que pueden provocar desde resfriados comunes a cosas más serias como la gripe. Afortunadamente hay medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas de esta última y que pueden conseguirse de forma sencilla en las farmacias, son los llamados antigripales. Uno de los antigripales más conocidos pertenece a la gama Frenadol, de la farmacéutica Johnson & Johnson, el Frenadol Complex.

¿Qué tiene el Frenadol Complex y para qué sirve?

Frenadol Complex es promocionado desde la propia página web de Frenadol como la "fórmula más completa" de la marca. Se usa para el alivio de los síntomas habituales causados por los catarros o la gripe, como los dolores leves y moderados (incluyendo el dolor de cabeza), la fiebre, la tos improductiva (o seca), los mocos y los estornudos.

El formato que se puede encontrar en la farmacia es de sobres de granulado para solución oral, pero ¿qué contienen dichos sobres?

Como establecen desde la ficha del producto, Frenadol Complex tiene varios principios activos para poder conseguir el alivio de todos los síntomas que mencionan. Para ello tiene paracetamol que sirve para calmar los dolores (analgésico) y la fiebre (antipirético); también tiene dextrometorfano, un principio activo que funciona como antitusígeno, que sirve para suprimir la tos y se usa para aliviar la tos irritativa o nerviosa de forma temporal; incluye también clorfenamina, un antihistamínico, para aliviar los síntomas nasales (como la secreción nasal y los estornudos).

Frenadol Complex también hace uso de cafeína para contrarrestar el decaimiento y la sensación de sueño estimulando el sistema nervioso y vitamina C, que ayuda a la formación de colágeno y la reparación de los tejidos.

Además, es un medicamento sin gluten y sin lactosa, lo que hace que sea seguro para gente que tenga enfermedades o intolerancias relacionadas.

Advertencias y efectos secundarios

Las principales advertencias que se pueden leer en el prospecto de este medicamento radican en la dosis y en los medicamentos que no deben tomarse mientras se tome Frenadol Complex. En el primer caso, no se deben superar los 4 sobres diarios (separados por entre 6 y 8 horas entre tomas), si se tienen problemas de hígado el número máximo de sobres diarios será de 3; por otra parte, tomar Frenadol Complex no está recomendado para pacientes con insuficiencia renal por contener paracetamol.

Respecto a la toma con otros medicamentos, desde el prospecto avisan de que no se deben tomar medicamentos con paracetamol mientras se tome Frenadol Complex, porque puede causarse una sobredosis de paracetamol que puede dañar el hígado. También, dependiendo del medicamento, podría necesitar modificarse la dosis de Frenadol Complex, los medicamentos que pueden verse afectados pueden encontrarse listados en el prospecto.

También puede causar efectos adversos en los pacientes, entre los más comunes se encuentran: sedación y somnolencia.

Según el prospecto, en raras ocasiones se pueden producir pesadillas, insomnio, excitación e inquietud. Y muy raramente pueden producirse molestias gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Pueden consultarse todos los efectos secundarios en el siguiente enlace.