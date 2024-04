¿Funcionan realmente las gafas con filtro para la luz azul?

Cada día muchas personas pasan horas con la vista centrada en una pantalla, tanto por ocio como por trabajo. Por ello es normal preocuparse por la salud de los ojos e invertir en productos que puedan protegerlos y reducir las consecuencias negativas de tanto tiempo ante el ordenador. Uno de los más conocidos y que se ha convertido en un producto muy popular en los últimos años son las gafas con filtros para la luz azul, que prometen disminuir la fatiga visual, pero que sin embargo no cuentan con consenso entre los expertos.

Gafas con filtros de luz azul, ¿sí o no?

Aunque algunas organizaciones de expertos, como la American Academy of Ophthalmology, ha recomendado en ocasiones el uso de este tipo de gafas, que cuentan con filtros para la luz azul, luz que suele relacionarse con síntomas asociados a la exposición excesiva a las pantallas (tanto vista cansada, como dolores de cabeza).

Sin embargo, el departamento de Optometría de la Universidad de Melbourne revisó más de una quincena de estudios científicos el pasado 2023. Y en su artículo 'Lentes oftálmicas con filtro de luz azul para el rendimiento visual, el sueño y la salud macular de los adultos' llegan a la conclusión de que no se puede demostrar que realmente cumplen con los beneficios que prometen.

En su trabajo los investigadores de esta universidad cruzaron los datos de 17 estudios diferentes que se realizaron en diferentes países. No pudieron demostrar que el uso de lentes con filtro para la luz azul ayudara a mitigar los dolores de cabeza o la fatiga ocular, puesto que los resultados resultaron no concluyentes.

Sin embargo, el estudio sí que encontró algunos indicios de que el uso de estas lentes podría llegar a empeorar algunos de los síntomas. Aunque no es motivo de preocupación, ya que la conclusión principal no señala que se trata de un producto perjudicial, sino que su uso por sí solo no es tan beneficioso como afirman sus comerciantes.

Más allá del uso de estas lentes existen otras formas para reducir el impacto de pasar muchas horas delante de una pantalla. Se pueden, y deben, hacer descansos por lo que se recomienda implementar técnicas como el 20-6-20 (hacer una pausa cada 20 minutos para mirar a un punto fijo que esté a 6 metros durante 220 segundos). También se pueden usar lágrimas artificiales para asegurar que el ojo no se reseca y recordar parpadear con asiduidad, ya que no hacerlo puede influir en la sensación de fatiga.