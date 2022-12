Isdin Lambdapil: todo sobre el medicamento para frenar la caída del pelo

Es habitual que los meses de más frío y menos luz se note que el pelo se resiente y caiga más de lo normal. Es algo pasajero y natural, pero para mantener el cabello sano y fuerte en estas épocas más frías se pueden encontrar productos en las farmacias.

Uno de los productos que se pueden encontrar es Isdin Lambdapil Anticaída, unas cápsulas para nutrir el cabello y que contribuyen al crecimiento capilar.

¿De qué está hecho Isdin Lambdapil Anticaída?

Estas cápsulas de la empresa ISDIN tienen vitaminas, oligoelementos y aminoácidos. Entre sus ingredientes destacan la L-cistina, la taurina, la biotina, el silicio o el zinc que ayudan a mantener el pelo fuerte. El zinc contribuye también a una síntesis normal de las proteínas como la queratina, que es la más abundante del cabello. Pero también usa serenoa, que ayuda a mantener sano el folículo piloso y reduce la secreción sebácea y la cola de caballo (Equisetum arvense L.) que junto al zinc favorecen que el pelo crezca correctamente.

Esos no son los únicos ingredientes de Isdin Lambdapil Anticaída, que también incluye vitamina B6, que ayuda a la regulación de la actividad hormonal y a mantener el cabello en buenas condiciones, como se indica desde la web del producto. Además, no contienen gluten, por lo que son aptas para el consumo de personas que por motivos de salud no pueden tomar alimentos con esta proteína, como celíacos o personas a las que el gluten les sienta mal en su día a día.

Puedes consultar el resto de los ingredientes en el siguiente enlace.

Todo esto se combina en cápsulas que se pueden usar no solo para acelerar la recuperación de la pérdida de cabello estacional de otoño e invierno, también ayuda a recuperar el cabello tras épocas de estrés y combate contra la alopecia androgenética (tanto masculina como femenina). Este complemento se usa también para dar mayor vigor y volumen a aquellos cabellos lacios o finos.

¿Cuántas cápsulas diarias se deben tomar?

Lo recomendado es usar dos cápsulas después de desayunar y tomarlas acompañadas de líquido en abundancia. Desde la web establecen que el tiempo mínimo de uso es de 3 meses para que haga el efecto que se busca, por lo que hay que tener paciencia, aunque no hay tiempo máximo establecido respecto a la duración del tratamiento.

No se debe morder o romper las cápsulas, sino que se deben tomar enteras, de ahí la recomendación de acompañarlas con líquido, para facilitar el proceso. Y se pueden acompañar de otros productos como champús especializados o lociones para reforzar el cabello todavía más.

Las cápsulas de Isdin Lambdapil Anticaída pueden encontrarse en las farmacias en paquetes que incluyen 60 o 180 cápsulas cada uno.