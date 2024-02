Maneras de entender el lenguaje de la disculpa en la otra persona

Cuando nos sentimos mal por algo que nos ha hecho otra persona, nos gusta escuchar cómo reconoce su equivocación, pero no todos lo muestran a través de un "lo siento" y si lo muestran, para la otra persona puede que no sea suficiente.

La comunicación es un mundo muy extenso en el que si no se utilizan las palabras adecuadas, los hechos pueden tener diferentes interpretaciones, algunas de ellas, con connotación negativa.

Cuando una persona está herida, muchas veces refleja el daño que sufrió en la infancia o en una época pasada. Sale a relucir la parte más vulnerable e infantil que tenemos porque son heridas no sanadas y a veces tenemos una reacción infantil.

El temor de pedir perdón

Hay situaciones en las que la persona que se ha equivocado no admite su error porque dejaría la decisión final en manos de la persona afectada que será quien elija perdonar o no. Esto es algo que no todos llevan bien, sobre todo, si se trata de alguien con una personalidad muy dominante, que teme el rechazo y el fracaso.

En este sentido, la persona debe entender que el perdón se pide, pero no se exige porque entonces no tendría sentido ese perdón. La elección de perdonar abre una puerta para que vuelva entrar en su vida y continuar con la relación de confianza que siempre han tenido, pero el perdón se puede manifestar de diferentes maneras. En concreto, hay cinco lenguajes que se pueden utilizar para que las disculpas sean sinceras y fructíferas y es importante conocerlos para poder llegar a un entendimiento con la otra persona.

Los lenguajes de las disculpas

Lenguaje de las palabras

Este lenguaje expresa el reconocimiento del error con claridad. Para aquellos cuyo lenguaje principal es la afirmación verbal, las disculpas deben ser claras, directas y sinceras. Un simple "lo siento" puede no ser suficiente y deben expresar con detalle el arrepentimiento y el compromiso de enmendar el error.

Lenguaje de las acciones

Más allá de las promesas verbales, otras personas necesitan actos que refuercen las palabras para convencerse de que la disculpa es verdadera, si no, la disculpa no es efectiva. Necesitan pruebas de que hay un cambio de comportamiento, por lo que la otra persona deberá realizar tareas o esfuerzos adicionales para corregir la situación y que hablen más fuerte que las disculpas verbales.

Lenguaje de los regalos

Para algunas personas es un gesto de amor recibir un regalo simbólico con el que dar por hecho la disculpa. No tienen que ser necesariamente regalos costosos, sino gestos que representan el esfuerzo y la atención dedicados a la reconciliación. Una disculpa acompañada de un pequeño detalle que la persona ha elegido cuidadosamente puede tener un impacto significativo en aquellos cuyo lenguaje principal es el de los regalos.

Lenguaje del tiempo

El tiempo de calidad siempre es valorado por la persona a la que se lo dedican. En este caso, la disculpa manifestada a través de regalar tiempo a la otra persona, es una forma de pedir perdón y de reconocer la equivocación. En lugar de palabras o acciones, se valora la presencia y la atención plena. Una disculpa efectiva implica dedicar tiempo y energía a la persona afectada, demostrando un compromiso serio de comprender y reparar la relación.

Lenguaje de la aceptación de responsabilidad

La aceptación de la responsabilidad es fundamental para una disculpa auténtica. Implica admitir de manera directa y clara los propios errores, sin evasivas, ni excusas. Es un acto valiente que muestra humildad y disposición para aprender de la experiencia.