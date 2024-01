Claves para que tu pareja respete el espacio personal dentro de la relación

Tiempo individual. Programa momentos para hacer actividades individuales. Ya sea practicar un hobby, ver una película o simplemente relajarse, ya que tener tiempo separados fortalecerá la conexión cuando estéis juntos. Si eres feliz de manera individual, lo serás también cuando estés en pareja. En cambio, si dejas de hacer lo que realmente quieres solo para que la otra persona no se moleste, te sentirás menos feliz y eso se reflejará en la relación.

No tomarlo como un rechazo. Entiende que necesitar tiempo a solas no significa rechazo. Es una parte natural de mantener la identidad individual y no afecta necesariamente el amor o la conexión en la relación.