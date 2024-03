Nueva esperanza para aportar calidad de vida

La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida está entre el 0,7 y el 1,5%. Los datos estiman una incidencia de 0,8 casos por cada diez mil habitantes por año, por lo que entre 300.000 y 500.000 personas podrían padecer la patología en España1. Es una enfermedad mental grave que afecta a todas las esferas psíquicas y sociales de una persona, lo que erosiona enormemente su calidad de vida y la de su entorno.

Históricamente, es una patología que supone un reto para las personas que lo padecen, para las familias, para la sociedad y, por supuesto, es un desafío constante en la investigación clínica. Dentro de ese reto, se enmarca el estudio CONNEX, un ensayo clínico que está desarrollando Boehringer Ingelheim en diversos hospitales de España, destinado a evaluar la eficacia de una nueva molécula que ha obtenido la designación de terapia innovadora en Estados Unidos, para reducir el deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia.

Desde los orígenes del conocimiento de la enfermedad, hace más de 100 años, cobró relevancia el deterioro cognitivo que padece el paciente. Tanto es así que Emil Kraepelin, considerado como el fundador de la psiquiatría científica moderna, ya hablaba de la ‘demencia precoz’ en estos pacientes. El doctor Fermín Mayoral, Jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Regional Universitario de Málaga, explica que “el deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia es una de las características más comunes, afecta a un 80% o 90% de los pacientes y aparece muchas veces en la etapa premórbida, antes incluso que otras manifestaciones graves como alucinaciones o delirios”. “Pese a ser una afectación común, no a todos afecta por igual.; encontramos distintos grados”, añade.

Para explicar el alcance del problema, Mayoral ahonda en que el alcance del deterioro cognitivo en la calidad de vida y el desarrollo de una persona. “En los más jóvenes, altera el rendimiento en los estudios. O si tienen más edad, en el ámbito laboral, afectando al tiempo de reacción, la memoria o la ejecución de tareas”, afirma el especialista. Asimismo, subraya que “es un lastre para realizar tareas secuenciales o programadas y afecta en gran medida a las relaciones familiares o sociales”. En este sentido, parece haber una relación clara entre cómo evoluciona el paciente a nivel cognitivo y cómo es su capacidad de recuperación funcional una vez que es diagnosticado.

Según la clasificación internacional2, los síntomas de la esquizofrenia se dividen en tres categorías principales. Los denominados síntomas positivos, son aquellos en los que se ven alteradas las funciones mentales normales, e incluyen las alucinaciones, los delirios o el pensamiento desorganizado. Los síntomas negativos provocan el aplanamiento afectivo o el retraimiento social. Por último, los síntomas cognitivos son los que implican las dificultades de memoria o atención.

En su opinión, “desde el punto de vista farmacológico, estamos en un momento en que el abordaje de los síntomas cognitivos es todavía una asignatura pendiente”. Por ello, el estudio CONNEX, si sus resultados son válidos y favorables, “puede aportar una innovación en la mejora del conjunto global evolutivo de la enfermedad; y cubrirá un hueco importante en el abordaje farmacológico de los aspectos funcionales del paciente. Hasta ahora no hemos tenido tratamientos en este sentido”, subraya en doctor Mayoral.

Hasta que la vía farmacológica permita cambiar el paradigma, el deterioro cognitivo en estos pacientes se aborda desde programas de apoyo psicosocial y terapia de rehabilitación. “El diagnóstico debe ser lo más temprano posible, lo que pone en alerta para tomar una serie de medidas que permitan paliar estos déficits”. “Tratamos de facilitar tratamientos psicosociales, que siempre redundarán de modo positivo en el paciente, como la terapia ocupacional, la formación para el empleo y la integración laboral; junto a otras labores de rehabilitación psicológica que han demostrado su eficacia en mejoras del rendimiento cognitivo”, concluye el experto.

