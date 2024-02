¡Olvídalo! San Valentín no es un buen día para reconciliarte con tu pareja

Está considerado como uno de los días más románticos del año. Es un día donde las parejas parecen entrar en una especie de cuento de hadas, donde parejas y ex parejas obvian todos los problemas que se desarrollan durante el resto del año y que, además, fueron los que generaron los motivos de la ruptura.

No se trata de ser el Grinch de San Valentín, es la realidad avalada por las declaraciones de los propios profesionales. La psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima, relaciones tóxicas y conflictos de pareja, Silvia Congost, recomienda que "por San Valentín no se pongan todas las esperanzas de nuestra relación". Asegura que: "No es un día que tenga que ser, porque sí, especial para la pareja, y por tanto no tiene por qué ser igual de importante para ambos. Si uno tiene demasiadas expectativas, puede acabar sintiendo una decepción que nada tiene que ver con nuestra relación de pareja", concluye.

Esto se refiere a aquellas parejas para las que San Valentín es una excusa para darse una oportunidad o, simplemente, para ponerse en contacto de alguna manera con ella. Por su parte, la psicóloga sanitaria, Leticia Martín Enjuto, en una entrevista realizada para este medio, aseguraba que "En fechas señaladas como un cumpleaños o, en este caso, San Valentín se llevan a cabo de nuevo el contacto entre los miembros de la pareja que no lo tenía y pueden surgir nuevas oportunidades de volver". Y además añadía que: "supone un peligro porque la pareja que ha decidido tener un contacto cero y lo rompe en estas fechas, no lo hace desde el ánimo de estar con el otro, sino desde el anhelo buscando quizás algo que, respecto a la realidad, no va por ese camino".

En qué lugar está el amor

Dar y recibir amor es una cosa que se debe hacer diariamente y no un solo día al año en el que si no le regalas o si no te regalan algo simbólico que el marketing ha puesto delante de tus ojos, parece que no estás enamorado y el incumplimiento de esa expectativa trae conflicto. "Da lo mismo si hablamos de un regalo muy caro o muy elaborado…", cuenta la psicóloga Silvia Congost, "eso no compra, ni compensa el amor, el respeto, la reciprocidad y el cariño que debe darse a diario. No quiere más quien regala algo más caro".

En este sentido, las profesionales, Congost y Martín Enjuto, coinciden en que sería una reconciliación enturbiada por el momento. La pareja o uno de los dos, movido por la sensibilidad del momento y del bombardeo de las imágenes de parejas "ideales" publicadas en las redes sociales, se puede confundir con lo que realmente desea y una vez que se rompa la magia de ese día, puedes darte cuenta de que has dado un paso equivocado porque, en realidad, todo sigue igual que siempre.

Muchas veces se utiliza la frase "te echo de menos", pero desde el punto de vista de Leticia Martín Enjuto, "está más basado en el rol que desempeñabas antes de la ruptura" y pasar ese duelo cuesta hasta que te acostumbras. Pero la añoranza hacia la vida que llevabas, nubla el pensamiento que te hace razonar antes de tomar una decisión basada en el amor real o basada en el apego.