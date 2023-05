Ozempic: ¿El arma secreta para combatir la obesidad en jóvenes?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 60% de los adultos y uno de cada tres niños presentan exceso de peso, lo cual es una situación sumamente preocupante. Julianne Williams, coautora del último informe de la OMS, destacó la gravedad de la situación en los niños. La obesidad durante la infancia y la adolescencia se relaciona con complicaciones asociadas a esta condición, como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso no alcohólico y apnea obstructiva del sueño, así como una disminución de la calidad de vida.

Pero la acción de este fármaco está demostrando resultados sin precedentes también en esta franja de edad. Así lo demostraron los resultados de este estudio, publicados en la revista Obesity, aunque los datos generales del ensayo Step Teens ya se habían publicado el año pasado en The New England Journal of Medicine. Ahora, en un nuevo análisis secundario liderado por Aaron S. Kelly, codirector del Centro de Medicina de la Obesidad Pediátrica de la Universidad de Minnesota, se destacan los efectos del tratamiento en la mejora de las categorías del índice de masa corporal (IMC). Aproximadamente tres cuartas partes (74%) de los participantes lograron descender al menos una categoría de peso.

Resultados del nuevo estudio

Este análisis incluyó a 201 adolescentes con un peso promedio de 107.5 kg, que presentaban casos de obesidad hasta obesidad grave. Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir semaglutida subcutánea una vez a la semana en dosis de 2.4 mg (n=134) o un placebo (n=67) durante un período de 68 semanas. Ambos grupos recibieron asesoramiento sobre un estilo de vida saludable que incluía pautas de nutrición adecuada y un objetivo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a alta.

Al finalizar el estudio, se observó que el 74% de los participantes que recibieron Ozempic habían descendido al menos una categoría de obesidad, en comparación con el 19% de los que recibieron placebo. Los investigadores señalan que esto demuestra que el tratamiento de la obesidad en estas etapas con intervención nutricional y ejercicio resulta mucho más costoso. Además, un 45% de los participantes lograron descender dos categorías en la escala de obesidad. En general, el tratamiento con semaglutida redujo la proporción de participantes con obesidad grave del 37% al 14% después de más de un año de tratamiento.

Los hallazgos respaldan el uso temprano de Ozempic en el tratamiento de la obesidad en adolescentes y demuestran su potencial para mejorar y reducir el IMC. Los autores también señalan que, aunque no fue objeto de análisis en este estudio, encontraron resultados más favorables en el grupo de participantes femeninas, aunque se requieren más datos para confirmar esto.

Las observaciones también demuestran que, más allá de la pérdida de peso, Ozempic también ha demostrado mejorar los factores de riesgo cardiovascular en personas con obesidad. Estudios han mostrado reducciones en los niveles de presión arterial, triglicéridos y marcadores de inflamación en aquellos que recibieron el medicamento.