Prosopagnosia, el raro trastorno que padece Brad Pitt que le impide reconocer rostros

Brad Pitt es uno de los famosos de Hollywood con los rostros más atractivos, según la ciencia. Un atributo que ahora podría parecer poco agradecido tras la confesión del actor acerca del trastorno que padece. Y es que la madre naturaleza le ha premiado con un físico al alcance de pocos, pero sin la habilidad de poder reconocerlo. Digamos que el guapísimo actor no se puede enamorar de su propio reflejo, como Narciso, por muy atractivo que pueda parecernos al resto. El afamado actor, entre otras cosas, hace muecas, lo que mucha gente piensa que es arrogante o engreído, pero se debe a la prosopagnosia, un mal que le impide reconocer rostros, incluso familiares.

Esta condición resulta una paradoja para alguien que es conocido mundialmente por todos los públicos. Sin embargo, sus relaciones sociales son limitadas ya que no puede desenvolverse con normalidad debido a este problema. El propio Brad, ha vuelto a dar más detalles sobre este extraño trastorno que afirma que le está empezando a afectar psicológicamente. De hecho, esta enfermedad puede provocar que quienes la padecen puedan sentirse extraños con su propio reflejo.

Para alguien con la trayectoria del oscarizado intérprete, esto puede crear problemas añadidos por los ambientes sociales tan amplios y distinguidos en los que se mueve. Según ha explicado el actor, puede saludar a las personas, crear conversaciones significativas que quedan en su memoria o acordarse de algún detalle característico de esa persona. Sin embargo, sus rostros no dejan un registro en su mente, por lo que la próxima vez que los vuelve a ver no recuerda realmente quiénes son.

''Muchas personas me odian''

Lo dice en una entrevista con el sitio web de entretenimiento estadounidense GQ. Aunque eso puede no parecer tan terrible a primera vista, al actor realmente le molesta. "Muchas personas me odian porque piensan que no tengo respeto", dijo sobre como lo mira la gente.

a causa suele ser una lesión cerebral o un trastorno neurológico, pero ha habido casos en los que la prosopagnosia es congénita. Las lesiones que se asocian a esta dificultad se localizan en el lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio derecho.

Lo malo de esta afección es que muchas personas se dan cuenta tarde, ya que piensan que es simplemente 'despiste' o que mucha gente vive como ellos. Esto complica el diagnóstico y las relaciones sociales empeoran conforme pasan los años, ya que el sentimiento de vergüenza e incomprensión aumenta.

"A veces simplemente pregunto honestamente a la gente dónde nos hemos conocido, pero a menudo solo empeora", explica Pitt que añade que ''creen que soy un engreído, un maleducado y un egocéntrico.'' A Pitt le preocupa parecer "remoto, distante, inaccesible y autoabsorto" mientras intenta reconocer las caras de las personas, según sostiene en la entrevista.

El paciente ve las caras difuminadas, borrosas, e incluso puede distinguirlas con una identificación correcta. El paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Las personas que lo padecen puede distinguir entre las diferentes partes que forman una cara: los ojos, la boca, la nariz, etc, pero no logran reunir esta información y crear la imagen de un semblante para poder identificarlo. Es un terreno 'neutro'.

El actor ha confesado que debido a este trastorno, pasa mucho tiempo en casa o en entornos aislados. Aunque nada le aleja de los focos y aunque ha declarado su intención de retirarse del cine, lo que está claro es que su rostro si lo seguiremos viendo en las grandes pantallas.