Pancreatitis aguda: Qué es y cuáles son los síntomas de la afección que ha puesto en peligro la vida de Travis Barker

El pasado 28 de junio fue hospitalizado de emergencia Travis Barker, baterista de la banda Blink-182, tras quejarse de un intenso dolor abdominal. Su mensaje el redes de '¡Dios sálvame!', pusieron en alerta a todos sus seguidores que, poco después, supieron que el músico había sido trasladado al hospital de West Hills. Más tarde, decidieron trasladarlo al Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde le diagnosticaron un cuadro de pancreatitis aguda.

Esta enfermedad responde a una inflamación del páncreas que puede llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente, aunque existen casos que se manifiestan de manera crónica. Varios medios internacionales publicaron que, en el caso del baterista, esto se produjo a raíz de una endoscopia a la que el artista se sometió recientemente.

El músico de Blink-182 explicó en redes sociales que acudió al hospital a realizarse "una endoscopia para extirpar un pequeño pólipo de una zona sensible que, desafortunadamente, afectó a un tubo de drenaje del páncreas, lo que ha desencadenado en una severa y amenazante pancreatitis". Esto no suele ocurrir pero que sí se da en contadas ocasiones en las que ese examen rutinario irrita el páncreas. Entonces, ¿por qué se produce? y, ¿Cuáles son sus síntomas?

CAUSAS Y SÍNTOMAS

La pancreatitis es una hinchazón e inflamación súbita del páncreas que suele producirse por malos hábitos alimenticios, el alcohol o las pistiasis, que son piedras en la vesícula. En el caso de la pancreatitis aguda se produce cuando el páncreas se inflama en un periodo corto y, si bien la mayoría de las personas empiezan a ver una mejora de sus síntomas en el plazo de una semana aproximadamente y no tienen más problemas, algunas personas pueden llegar a desarrollar complicaciones serias.

Y es que cuando el páncreas se inflama no se sabe cuál va a ser la reacción del cuerpo para autolimitar esa inflamación. La mayoría de las veces, la pancreatitis son leves y el órgano se recupera al cabo de tres o cuatro días y el paciente queda sin daños residuales. Sin embargo, existen pancreatitis que no son leves, las moderadas o severas, donde la reacción inflamatoria no se autolimita rápidamente y permanece en el tiempo.

Esto suele ocurrir en alrededor del 20% de los casos- y que ocurra un sangrado durante el procedimiento o hasta siete días después. También existe la microperforación de la papila o de la pared duodenal, que implica reacciones infecciosas abdominales.

En estos casos, el páncreas puede generar reacciones en otros órganos, se pude acumular líquido en la cavidad abdominal, estas colecciones líquidas o pseudoquistes pueden infectarse e incluso puede haber necrosis del parénquima pancreático. Estas graves consecuencias, requieren de un tratamiento específico más allá del suero o los antibióticos.

En general, en lo referente a sus síntomas, la pancreatitis puede identificarse por: