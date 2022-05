El nuevo síntoma descubierto detrás del cáncer de páncreas

El riesgo promedio de padecer cáncer pancreático durante la vida es aproximadamente de 1 en 64. En Europa, este cáncer tiene una incidencia de 9 a 12 casos/100.000 habitantes, y representa la cuarta causa de muerte por cáncer. Solo en Europa es responsable de 50.000 muertes anuales, y es considerado el tumor más letal debido a su diagnóstico en etapas tardías. Sin embargo, las posibilidades de cada persona de padecer cáncer de páncreas pueden ser afectadas por algunos factores de riesgo. Así, la investigación también descubre nuevas pistas sobre su manifestación y origen, fundamental para la prevención.

Ahora, una investigación que se presentará en la Digestive Disease Week (DDW) 2022, ha descubierto que los pacientes con este tipo de cáncer tenían seis veces más probabilidades de haber tenido enfermedad de cálculos biliares en el año anterior al diagnóstico que los pacientes sin cáncer, lo que sugiere que los cálculos biliares podrían ser una señal de advertencia para este cáncer agresivo y mortal.

"El cáncer de páncreas puede ser difícil de diagnosticar y luego las posibilidades de supervivencia son escasas. Nuestros hallazgos sugieren que la enfermedad de cálculos biliares puede ser una forma de diagnosticar mejor este tipo de cáncer, lo que significa que podríamos salvar más vidas", afirma la doctora Marianna Papageorge, investigadora principal del estudio e investigadora del Centro Médico de Boston.

¿Cómo se originan?

La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. La vesícula biliar contiene fluido digestivo llamado bilis, que se libera al intestino delgado. Los cálculos biliares son depósitos endurecidos de fluido digestivo que se pueden formar en la vesícula biliar. Se desarrollan cuando los cálculos pasan desde la vesícula biliar hacia el interior del conducto cístico, el conducto colédoco o la ampolla de Vater, y obstruyen el conducto. Entonces la vesícula biliar se inflama y causa el dolor característico denominado cólico biliar o ataque biliar.

Los ataques de la vesícula biliar generalmente causan dolor en la parte superior derecha del abdomen, que dura a veces varias horas. Los ataques de la vesícula biliar a menudo se presentan después de consumir alimentos pesados y generalmente ocurren al atardecer o durante la noche.

Hay dos tipos principales de estos cálculos:

Cálculos compuestos de colesterol : estos son el tipo más común. Los cálculos compuestos de colesterol no están relacionados con los niveles de colesterol en la sangre. En la mayoría de los casos, no son visibles en las tomografías computarizadas, pero son visibles en una ecografía del abdomen.

: estos son el tipo más común. Los cálculos compuestos de colesterol no están relacionados con los niveles de colesterol en la sangre. En la mayoría de los casos, no son visibles en las tomografías computarizadas, pero son visibles en una ecografía del abdomen. Cálculos compuestos de bilirrubina: estos se denominan pigmentarios. Se presentan cuando los glóbulos rojos se están destruyendo y hay demasiada bilirrubina en la bilis.

Síntomas

La mayoría de las personas con cálculos biliares no tienen síntomas. Los cálculos biliares que no causan síntomas se denominan cálculos biliares silenciosos. Pero, si la enfermedad va a peor o el propio organismo no puede combatirla, se presentan los siguientes síntomas:

Dolor en el abdomen por varias horas

Náuseas y vómito

Fiebre, incluso fiebre leve, o escalofríos

Color amarillento en la piel o en el blanco de los ojos, conocido como ictericia

Orina de color de té y heces de color claro

Estos síntomas pueden ser signos de una infección grave o inflamación de la vesícula biliar, el hígado o el páncreas. Los síntomas de los cálculos biliares pueden ser similares a los síntomas de otras afecciones, como apendicitis, úlceras, pancreatitis y enfermedad por reflujo gastroesofágico, las cuales deben ser tratadas por un médico tan pronto como sea posible.

Su relación con el cáncer

Utilizando los registros de la base de datos SEER-Medicare de 2008 a 2015, los investigadores identificaron 18.700 pacientes con este tipo de cáncer y los compararon con una media de 99.287 pacientes por año de la misma base de datos. En el año anterior al diagnóstico, el 4,7% de los pacientes con PDAC tenía un diagnóstico de enfermedad de cálculos biliares y al 1,6% se le había extirpado la vesícula biliar. Entre los pacientes sin cáncer, sólo el 0,8 por ciento tenía cálculos biliares.

En su relación con el cáncer pancreático, no es la causa principal aunque sí existe una relación que podría ayudar en la detección temprana. "La enfermedad de los cálculos biliares no es la causa del cáncer de páncreas, pero la comprensión de su relación con el ADCP puede ayudar a combatir la elevada tasa de mortalidad del cáncer de páncreas, al ofrecer la oportunidad de un diagnóstico y un tratamiento más tempranos", puntualiza Papageorge.

''En muchos casos, una vez se detecta el cáncer de páncreas es demasiado tarde. Necesitamos diagnosticar la enfermedad en estadios mucho más tempranos, antes de que aparezcan los síntomas, y para ello tenemos que identificar y definir la población de riesgo y disponer de buenas pruebas de cribado para detectar el cáncer cuando todavía es curable'', indican los investigadores.

El cáncer de páncreas puede ser difícil de diagnosticar y luego las posibilidades de supervivencia son escasas. En este sentido, los hallazgos sugieren que la enfermedad de cálculos biliares puede ser una forma de diagnosticar mejor este tipo de cáncer, lo que significa que podría ser un buen inicio para detectarlo de forma temprana

Eso sí, dado que muchas personas tienen cálculos biliares pero no desarrollan cáncer de páncreas, las investigaciones futuras podrían examinar más detenidamente los resultados de laboratorio y las imágenes para ver si hay factores específicos relacionados con la enfermedad de la vesícula biliar que puedan distinguir aún más qué pacientes podrían tener o desarrollar cáncer de páncreas, añade.