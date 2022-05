Síntomas a detectar en el infarto 'silencioso', el más difícil de identificar a tiempo

Las enfermedades cardiovasculares son principal causa de muerte en los países desarrollados. Dentro de las mismas, la que genera más fallecimientos es el infarto de miocardio, seguida muy de cerca del ictus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 90% de los infartos se pueden prevenir. Desde cambios en el estilo de vida que los evite hasta saber detectar sus síntomas a tiempo para una intervención temprana. En este sentido, también existen lo que se conoce como ataques cardíacos silenciosos, un evento que lo convierte en el más difícil de identificar a tiempo.

Los ataques cardíacos silenciosos, más formalmente conocidos como infarto de miocardio silencioso (IMC), son "silenciosos" porque los síntomas son tan leves que la gente no se suele dar cuenta de que se produjeron. De hecho, su denominación le viene dada por no mostrar las señales tradicionales de un evento cardiaco, tales como dolor o presión extremos en el pecho, dolor punzante en el brazo, el cuello o la mandíbula – o hasta falta de aire. Este tipo de evento cardíaco afecta a una de cada cinco personas con infarto.

El infarto agudo de miocardio se produce cuando muere una zona del músculo del corazón. Esta necrosis está causada por la falta de riego sanguíneo por espasmo o bloqueo de las arterias coronarias y puede afectar a la capa de debajo del endocardio (subendocárdica) o a todo el miocardio. Las cicatrices que causa este evento son la principal causa de muerte súbita.

Según cifras de recogidas por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, datan que entre el 70% y el 80% de los episodios isquémicos no presentan dolor torácico anginoso, ni ningún otro síntoma. En España, esto representa cerca del 45% de los casos.

Síntomas

Aunque los síntomas más frecuentes de un infarto son el dolor en el pecho, un síntoma común con la angina de pecho, y disnea o fatiga unos días antes, puede que no siempre se manifiesten de esta manera. En el silente, pueden darse situaciones en las que las personas no tengan ningún síntoma. No obstante, suelen existir algunos síntomas leves —aunque pueden ser muy difíciles de reconocer a tiempo—.

Son más comunes en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, estos suelen ser más graves en las mujeres, que son más propensas a morir como resultado de uno de ellos.

En este tipo de fallos cardíacos los síntomas más frecuentes son:

Indigestión

Náusea

Dolores musculares

Malestar parecido a un resfriado

Fatiga

Acidez estomacal,

Molestias en el pecho, la espalda o la mandíbula

Falta de aliento

Además, los síntomas de un infarto silencioso pueden confundirse fácilmente con los de otras patologías, como con una indigestión, un entrenamiento difícil o incluso un dolor de muelas. Por ello, es importante revisar estos síntomas con un especialista que realice una prueba más en profundidad. Los efectos de este tipo de infarto son tan graves como los tradicionales.