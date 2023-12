Soledad emocional: Pautas que te ayudarán a comprenderla para recuperar tu bienestar

La soledad emocional es la ausencia de relaciones con la que te encuentras en un profundo vacío a pesar de tener pareja o estar acompañado porque no se percibe apoyo ni sentimientos recíprocos por parte de la pareja. Así que genera mucha angustia y sufrimiento psicológico.

Las personas somos seres sociales por naturaleza y nos necesitamos los unos a los otros para convivir. Por otra parte, hay personas a las que les gusta y prefieren estar solas. Es cierto que la soledad no elegida, donde eres invisible para otras personas, produce mucha angustia e, incluso, puede derivar en depresión, pero todo se puede arreglar. Cuando el vacío de otras personas que otras personas te han dejado se hace más grande, se tiene que llenar con amor propio.

La soledad emocional es muy dañina y debe tratarse con un profesional. De todas formas, te vamos a dar unas pautas para que aprendas a identificar si estás pasando por una etapa de soledad emocional.

¿Cómo sabes si tienes soledad emocional?

Hay un vacío emocional. Experimentas sentimientos de tristeza. Te aíslas y te desconectas de los demás. Dejan de interesarte las actividades sociales. Hay pensamientos negativos. Todo te produce apatía acompañado de una falta de motivación. Se te van las ganas de comer.

Claves para combatir la soledad emocional

Lo primero es reconocer tus sentimientos de soledad. Es una experiencia incómoda porque te pone frente a tus miedos, vacíos, inseguridades o angustia. La soledad es una emoción y hay que interpretarla para intentar entender de dónde viene o qué es lo que la ha causado. Cambiar la mentalidad con respecto a ti mismo para solucionar el problema. Tienes que tener decisión y estar convencido de que quieres arreglar el problema. Es la única manera de poder romper con el círculo vicioso en el que andas encerrado. Fortalece tu autoestima Haz ejercicio Establece rutinas Busca un grupo de personas con el que te sientas apoyado ya que la falta de relaciones conlleva a reducir la destreza cognitiva como por ejemplo la concentración, la solución de problemas o la capacidad de cambiar los pensamientos negativos y ya esto es más "grave" porque puedes entrar en depresión.

Personas que disfrutan de la soledad

La soledad no tiene por qué ser algo negativo ya que hay personas a las que les gusta estar solas y disfrutan de su propia compañía. Las personas que disfrutan de su soledad no son personas a las que les guste aislarse del mundo, sino todo lo contrario, les gusta relacionarse y participar en las actividades que se les presenten.

Son personas que si no tienen pareja, no es porque no quieran, sino porque así lo han decidido. De hecho, tampoco tienen problemas por relacionarse con desconocidos. Simplemente es que les gusta estar solas y es compatible con poder tener una relación de pareja. No están en contra de eso. No hacen cosas por complacer a los demás, se conocen bastante bien y suelen tener confianza en ellos mismos. Son sinceros e independientes.