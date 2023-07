Tamara Falcó elige naprotecnología para ser madre, la novedosa alternativa natural a los métodos de reproducción asistida

En el caso de la marquesa, por el momento, le han encomendado como tarea, a diario, completar gráficos y la recomendación de tomar vitamina D y vitamina B6, y aunque comenzó a tomarlas, ha decidido posponer todo hasta después de su luna de miel.

En el caso de que el tratamiento íntegro no funcionara en su maternidad, la recién casada ha aseverado que pese a tener reticencias para someterse a la reproducción artificial, no se ha cerrado en banda: "No me quiero ver en esa tesitura. Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado de tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos"