Quedarnos excesivo tiempo en casa o en la oficina está pasando factura a nuestra salud. La luz solar nos sirve para regular nuestros ritmos biológicos y sólo recibir el impacto de la luz eléctrica puede aumentar el riesgo de sufrir trastornos del sueño, ansiedad, depresión, obesidad y deficiencia de vitamina D, esa que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, que es uno de los principales componentes de los huesos y cumple un rol fundamental en nuestro sistema nervioso, muscular e inmunitario.

Paradójicamente, en España, país con un alto número de horas de sol al año, se estima que un 60% de los adultos y cerca de un 80% de los ancianos tiene déficit de vitamina D. Por qué solemos tenerla baja y cómo ponerle solución. Aquí os lo explicamos.

Podemos absorber vitamina D de tres maneras: A través de la piel, de los alimentos y de determinados suplementos

Podemos absorber vitamina D de tres maneras: A través de la piel, de los alimentos y de determinados suplementos. Si tenemos la vitamina D baja es porque no recibimos suficiente vitamina D en nuestra dieta, no absorbemos suficiente vitamina D de los alimentos por un problema de malabsorción, no recibimos suficiente exposición a la luz solar, nuestro higado o riñones no pueden convertir la vitamina D en su forma activa en el cuerpo o estamos tomando medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para convertir o absorber vitamina D.

Exponerse a la luz solar es la forma más directas de aumentar la vitamina D en nuestro cuerpo, al menos para alcanzar los niveles normales. El otro modo de aumentar la vitamina D es a través de la alimentación o de los suplementos vitamínicos.

Alimentos con vitamina D

Una alimentación sana y variada debe ser suficiente para tener un bien nivel de vitamina D, pero hay algunos alimentos que naturalmente tienen algo de vitamina D. A los tradicionales lácteos (leche, yogur, bebidas de soja) se el añaden los cereales, el zumo de naranja y pescados grasos como el salmón, el atún y la caballa.

Una alimentación sana y variada debe ser suficiente para tener un bien nivel de vitamina D

Y si con esto no es suficiente (debería serlo), a partir de cierta edad (o con muy corta edad) se suelen añadir suplementos multivitamínicos, tanto en pastillas como en líquido (para bebés), siempre bajo prescripción y revisión médica para poder ir midiendo los niveles y las cantidades que se requieren.