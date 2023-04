La 'ley del hielo' en la pareja: Cuando el silencio duele más que las palabras

El silencio es una herramienta poderosa que, como la ausencia, también comunica y ofrece un mensaje que puede decirnos mucho más que cualquier palabra. Sin embargo, también puede ser extremadamente dañino. Y aquí radica la importancia entre lo que significa callar y lo que significa no decir nada. Un manejo audaz del silencio nos permite expresar con precisión lo que deseamos comunicar y lograr el efecto deseado en la persona con quien hablamos. Por el contrario, no decir nada y castigar con el silencio supone una de las formas de manipulación psicológica más alarmantes en cualquier tipo de relación. En las de pareja esta práctica se conoce como 'la ley del hielo' y hace referencia al hecho de ignorar a tu pareja o evitar la comunicación directa en momentos de tensión o conflicto. ¿Cómo se manifiesta esta práctica? Sonia Nieto, coach de relaciones nos da las claves en un vídeo de TikTok.

Antes de adentrarnos en sus señales, cabe destacar que cuando ignoras a tu pareja o evitas la comunicación, le estás diciendo que su perspectiva o sentimientos no importan. Puede hacer que se sienta rechazado, aislado e incluso desesperado por atención y afecto. Así, en lugar de enfrentar los problemas directamente, el silencio puede perpetuar los malentendidos y crear una brecha emocional entre la pareja. Los problemas no resueltos pueden convertirse en resentimiento y luego en una crisis total en la relación.

Señales de manipulación en 'la ley del hielo'

Al discutir con tu pareja, ¿Deja de hablarte por completo, sin darte a ti la oportunidad de hablar o expresar tu opinión? Esta es la pregunta que la coach Sonia Nieto lanza al inicio de este vídeo. Si es así, estás ante el primer síntoma de esta forma de manipulación emocional. Esta técnica puede hacerse, según expresa, ''de forma consciente o inconsciente'' y consiste en ''un conjunto de comportamientos que tienen el fin de ignorar al otro'', siempre con el fin de lo que la coach se entiende como una forma de castigo para expresar que, lo que según la opinión de quien la ejerce, se ha hecho mal.

¿Con qué finalidad se ejerce este tipo de castigo? Nieto indica que se usa para que la otra persona acabe sintiéndose mal y ''pida perdón''. Sin embargo, expresa tajante, ''venga de donde venga es vital entender que es un tipo de manipulación y chantaje emocional que es muy dañina para la relación y que os aleja''.

¿Cómo usarlo de manera 'saludable'? Según comenta, ''si hay algo que te duele mucho hablar con tu pareja, tienes todo el derecho del mundo a pedirle un tiempo, pero siempre siendo claro con ella'', y continúa aconsejando que esto siempre debe venir desde la claridad de que ese silencio ' viene desde tu incapacidad de tratar un tema y no desde un ''tú tienes la culpa''.

Esta técnica de chantaje es siempre una forma encubierta de violencia que se justifica mediante frases como "prefiero no hablar para evitar discutir" o "mejor me callo para no arrepentirme después". Como resultado, se adopta una actitud fría, distante y falta de empatía, que puede prolongarse desde unos minutos hasta varios días.

Otros indicios de 'la ley del hielo, incluyen: La otra persona no te habla después de una discusión.

Aunque intentes ser amable, cariñoso y conciliador, te ignora.

No responde a tus mensajes o llamadas.

A pesar de que estés angustiado o llorando, actúa como si no le importara tu estado.

Finge que no estás en la misma habitación.

No está dispuesto a escuchar tus opiniones, incluso si las expresas de manera clara y calmada.

Cuando intentas resolver la situación, solo pone obstáculos.

Si haces algo que no le parece bien, actúa como si fuera una gran traición.

Te exige que des todo para solucionar el problema, pero no aporta nada.

Parece disfrutar viéndote suplicar.

Te sientes muy angustiado pensando que cualquier cosa que hagas puede desencadenar una discusión.

La persona te culpa y tú terminas sintiéndote mal por lo que ha sucedido.

Te disculpas por cosas que no has dicho o hecho.

Terminas disculpándote por los errores de la otra persona.

Con el fin de evitar estas discusiones, cedes más de lo que te gustaría.

Por último, es importante recordar que la comunicación es fundamental en una relación saludable. Si sientes la necesidad de ignorar a tu pareja, debes preguntarte qué está detrás de este comportamiento. ¿Estás sintiendo una emoción intensa, como enojo o tristeza, y necesitas espacio para procesarla? ¿O estás utilizando el silencio como una forma de manipulación?

Si el silencio es utilizado como una táctica de manipulación emocional, es necesario abordarlo y encontrar una forma de comunicación saludable y efectiva. Si el silencio es utilizado para tomarse un tiempo para procesar tus propias emociones, es importante que lo comuniques a tu pareja de manera clara y respetuosa.