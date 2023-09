Un estudio advierte que los antidepresivos aumentan el riesgo de intentos de suicidio en jóvenes

Un estudio reciente publicado en Neuropsychopharmacology ha arrojado luz sobre los efectos de los antidepresivos, específicamente los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS), en los jóvenes. Los investigadores descubrieron que los ISRS aumentan el riesgo de intentos de suicidio hasta tres veces en menores de 18 años y hasta dos veces en jóvenes de entre 18 y 24 años. Sorprendentemente, estos medicamentos no mostraron ningún efecto preventivo en ninguna franja de edad, incluso en aquellos con un alto riesgo de suicidio.

El estudio, dirigido por Tyra Lagerberg del Instituto Karolinska, se basó en datos de un registro sueco que incluyó a 162,267 personas que tenían depresión. De esas, 52.917 empezaron a tomar un tratamiento con ISRS en un período de 28 días, mientras que 109.350 no lo hicieron. Lo que los investigadores querían saber era cuántas personas intentaron suicidarse y necesitaron atención médica. Estos realizaron un seguimiento de los datos a los tres meses y al año, y los resultados fueron los mismos en ambos momentos.

Tanto el análisis por intención de tratar como el análisis por protocolo (dos formas distintas de lidiar con los datos de los resultados) mostraron que el uso de ISRS se asociaba con un aumento en los intentos de suicidio en personas menores de 25 años. La única diferencia entre ambos análisis fue la magnitud del efecto observado.

En el análisis por intención de tratar, los niños de 6 a 17 años tenían 2.9 veces más probabilidades de intentar suicidarse si tomaban ISRS. En el análisis por protocolo, esta cifra aumentaba a 3.34 veces más probabilidades.

Las personas de 18 a 24 años tenían 1.59 veces más probabilidades de intentar suicidarse en el análisis por intención de tratar y 2.01 veces más probabilidades en el análisis por protocolo.

Sin embargo, este estudio también reveló que las personas mayores de 25 años no tenían más probabilidades de intentar suicidarse si tomaban antidepresivos, según cualquiera de los análisis. Sin embargo, esto también implicaba que los antidepresivos no tenían un efecto preventivo, ya que no reducían la probabilidad de suicidio en este grupo de edad.

Una de las limitaciones del estudio es que no pudo tener en cuenta la gravedad inicial de la depresión en los participantes. Es decir, aquellos con depresiones más graves, y por lo tanto con un mayor riesgo de suicidio, podrían haber tenido más probabilidades de recibir tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, los investigadores observaron que aquellos que tenían antecedentes de conducta suicida, un indicador importante de un mayor riesgo de futuros intentos de suicidio, tenían más probabilidades de intentarlo nuevamente, independientemente de si tomaban antidepresivos o no.

Este estudio refuerza hallazgos anteriores que indican que los antidepresivos, especialmente en niños y adolescentes, pueden aumentar el riesgo de suicidio, incluso duplicándolo en algunos casos. Además, estos medicamentos no parecen mejorar los resultados a largo plazo.