¿Cómo saber si estoy vacunado de la hepatitis A?

La hepatitis A es una enfermedad que afecta el hígado y que ha sido considerablemente mitigada gracias a las campañas de vacunación, mayoritariamente en países desarrollados. Aun así hay muchas personas con la duda de si están vacunados o no contra esta enfermedad, sobre todo todas aquellas personas que planean viajar a áreas donde la hepatitis A sigue siendo común. Si eres de esas personas que no sabe si está o no vacunada contra la hepatitis A, quédate a leer este artículo donde procuraremos aclarar tus dudas.

Vacunación contra la hepatitis A

La vacuna contra la hepatitis A se administra en dos dosis. La primera dosis se aplica entre los 12 y 23 meses de edad, y la segunda, al menos 6 meses después de la primera. Es importante para los niños, pero también se recomienda para adultos no vacunados que deseen protegerse contra la hepatitis A. Entre los grupos a los que se les recomienda especialmente la vacuna se incluyen viajeros internacionales, personas con ciertas prácticas de riesgo, aquellos que usan drogas, personas con enfermedad hepática crónica, y personas con VIH, entre otros.

¿Cómo puedo saber si estoy vacunado?

Muchas veces, sobre todo si la vacunación ocurrió durante la niñez, puede resultar complicado saber si uno está vacunado. Para resolver esta duda, existen varios pasos que puedes seguir:

Consulta con familiares o tutores: Pregúntales si tienen registros de tus vacunas infantiles. Revisa documentos personales: Busca en álbumes, recortes o cualquier otro documento guardado de tu infancia. Contacto con instituciones educativas previas: Pide información a tu escuela secundaria o servicio de salud universitaria, aunque es probable que solo guarden estos registros durante 1-2 años después de tu salida. Consulta a empleadores anteriores: Especialmente si tuvieron requisitos de vacunación. Consulta médica: Pregunta en tu consultorio médico o centro de salud pública, aunque estos registros se guardan por una cantidad limitada de años. Departamentos de salud estatales: Algunos tienen registros completos de vacunación.

Si después de estos pasos no logras encontrar tus registros de vacunación o hay dudas sobre tu inmunidad, es posible que tu médico sugiera revacunarte o realizar análisis de sangre para detectar inmunidad a la enfermedad.

Para poder evitar posibles confusiones, es importante tener un registro actualizado de las vacunas que te pongas. Puedes pedir a tu médico o farmacéutico un formulario de registro de vacunación y asegurarte de que se documenten allí todas las vacunas que recibas. Este registro guárdalo buen en un lugar seguro junto con otros documentos importantes para asegurarte cada vez que lo necesites.